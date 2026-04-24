Китай наложи ограничения на износа за 7 фирми от ЕС заради доставки на оръжия за Тайван

Китай добави седем европейски компании към списъка си за контрол на износа заради участието им в продажбите на оръжие на Тайван – първият случай когато Пекин използва черния търговски списък срещу дружества от Европа. Китайското Министерство на търговията обяви решението си в две изявления на 24 април, позовавайки се на интересите на националната сигурност. Заповедта, която влиза в сила незабавно, забранява износа на китайски изделия с двойна употреба за компаниите в списъка и изисква всички свързани дейности да бъдат прекратени.

В списъка са включени германската Hensoldt – доставчик на радарна и сензорна технология, и белгийските FN Herstal и FN Browning Group, които произвеждат предимно стрелкови оръжия. Обект на санкции са и четири чешки дружества, между които фирмите от сектора на отбраната Excalibur Army и Omnipol.

Министерството заяви също, че на чуждестранни организации и лица е забранено да прехвърлят или предоставят стоки с двойна употреба с произход от Китай на седемте организации и всички свързани с това дейности трябва да бъдат незабавно прекратени. И сигнализира, че Пекин си запазва правото да одобрява доставки за всеки отделен случай при изключителни обстоятелства, посочвайки, че износителите на стоки с двойна употреба могат да подадат заявление до ведомството когато износът се счита за „наистина необходим“ за компаниите.

Китайският ход е в изпълнение на засиления стремеж на Пекин да разшири обхвата на вътрешните си закони на международната сцена. Артикулите с двойна употреба са стоки, софтуер или технологии, които имат както граждански, така и военни приложения, включително някои редкоземни елементи, които са от съществено значение за производството на дронове и чипове.

Говорител на министерството заяви, че Пекин е уведомил Европейския съюз чрез двустранни канали преди обявяването на мерките, характеризирайки ги като целенасочен акт срещу конкретни юридически лица, свързани с военните дейности. Той добави, че това няма да засегне по-широката търговия между Китай и Европейския съюз или „почтени и спазващи закона“ компании.

„В момента проверяваме фактите и ще оценим ситуацията своевременно“, посочва Hensoldt.

Новите ограничения разширяват обхвата на инструмента за санкции, който Пекин е използвал преди това срещу американски отбранителни контрагенти като „Локхийд Мартин“ и „Дженеръл дайнаминкс“.

Китай добави в черния списък осем тайвански военни доставчици през юли 2025-а и 20 японски дружества по-рано тази година заради забележките на премиера Санае Такаичи по отношение на Тайван – „самоуправляващата се демокрация“, за която Пекин твърди, че е китайска територия.

Отношенията между азиатския дракон и Страната на изгряващото слънце се влошиха след като японският лидер заяви, че китайско нахлуване в Тайван може да накара Япония да разположи военните си сили. Пекин отговори с налагането на мерки, включително ограничения върху туризма, за да я притисне да оттегли тези изказвания – нещо, което тя отказа да направи.

Китай се противопоставя на продажбите на оръжие на Тайван и се стреми да го изолира дипломатически. Тайванският президент Лай Чинг-те отмени преди два дни посещението си при един от последните си останали дипломатически съюзници, след като три приятелски настроени към Пекин африкански държави не позволиха самолета му да прелети над техните териториални въздушни пространства. Лай планираше престой от 22 до 26 април в Есватини, за да присъства на тържествата по случай 40-годишнината от възкачването на престола на крал Мсвати III и рождения му ден. Тайван заяви, че ще бъде назначен специален пратеник, който да присъства на тържествата от името на лидера си.

Тайван получава по-голямата част от оръжията си от Съединените щати. Европа не е продавала никакви скъпи машини, като например изтребители, на Тайпе от около три десетилетия, страхувайки се да не предизвика гнева на Пекин. Островът обаче получава все по-голямо съчувствие в части от Централна и Източна Европа, особено след като Русия нахлу в Украйна през 2022 година.

Последното затягане на контрола върху износа идва ден след като ЕС публикува подробности за 20-ия си пакет от санкции, свързани с Русия, който включва нови ограничения за поне един китайски гражданин и 27 компании от Континентален Китай и Хонконг заради предполагаеми връзки с Москва.