Атанас Бостанджиев е новият мажоритарен собственик на ПФК „Левски“

Подписано споразумение за промяна в структурата на собствеността и придобиването на мажоритарния пакет от акции в ПФК „Левски“ АД, съобщават от дружеството. Новият мажоритарен собственик ще бъде Атанас Бостанджиев.

След близо шест години, в които пое и носеше най-тежката отговорност в един от най-драматичните периоди в историята на клуба, Наско Сираков остава в ПФК „Левски“ в ролята на президент, но вече няма да бъде акционер в дружеството. „Неговата роля в годините на оцеляване и стабилизиране на „Левски“ остава важна и неделима част от историята на клуба, а присъствието му в следващия етап е знак за приемственост и уважение към извървения път“, отбелязват от дружеството.

Преди финализирането на сделката, инвеститорът е извършил собствена правна и финансова проверка на ПФК „Левски“ АД, а от страна на мажоритарния собственик – Сираков и клуба, е възложена отделна независима правна и финансова проверка на инвеститора и структурата по сделката.

През последните месеци

сборен екип от представители на клуба и инвеститора са работили по обща визия за развитието на ПФК „Левски“.

Един от основните ѝ приоритети е проектът за нов стадион „Георги Аспарухов“, който да се превърне в модерно съоръжение, достойно за името „Левски“ и за неговите привърженици.

Наред с това новият мажоритарен собственик поема ангажимент за инвестиции в спортно-техническото развитие на представителния отбор, както и в разширяването и подобряването на инфраструктурата, свързана с развитието на детско-юношеския футбол, и други ключови за клуба направления.

„Преди близо шест години поех тази отговорност в момент, в който „Левски“ беше притиснат до стената. Тогава за мен нямаше по-важно от това клубът да оцелее, да запази достойнството си и да остане верен на хората, които никога не го изоставиха. Днес се оттеглям като акционер със съзнанието, че „Левски“ отново има стабилност, посока и основа, върху която може да се гради. Оставам като президент, защото приемствеността е важна, а към този клуб не може да има друго отношение освен дълг, уважение и отговорност“, заяви Наско Сираков.

„За мен е голяма чест да поема тази отговорност към ПФК „Левски“. Още от първите ми разговори с г-н Сираков между нас имаше пълно разбирателство за посоката, в която клубът трябва да се развива, и се радвам, че той ще продължи да бъде президент. Моят ангажимент е „Левски“ да съхрани своята уникална идентичност и независимост, като в същото време върви уверено към устойчиви успехи както на терена, така и във всяка ключова област от развитието си“, сподели по-рано днес в обръщение Атанас Бостанджиев.

Допълнителна информация, свързана с новата структура на собствеността, стратегическите приоритети и следващите стъпки пред клуба, ще бъде представяна поетапно чрез официалните канали на ПФК „Левски“.

Атанас Бостанджиев е основател и главен изпълнителен директор на Gemcorp Capital през 2014 г.,

където отговаря за цялостното управление на компанията. Идеята е да изгради глобална инвестиционна компания със специализирана експертиза на развиващите се пазари, стъпила върху дисциплиниран инвестиционен подход, задълбочено познаване на местната среда и дългосрочни партньорства.

Преди да основе Gemcorp, Атанас Бостанджиев е главен изпълнителен директор на VTB Capital UK, където играе ключова роля в изграждането на международна платформа за капиталови пазари, с офиси в Европа, САЩ, Близкия изток, Африка и Азия. По-рано в кариерата си той е партньор в Goldman Sachs в Лондон, където съ-ръководи бизнеса на компанията на развиващите се пазари в Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка. Започва професионалния си път в Merrill Lynch във Франкфурт през 1998 година.

Наред с професионалната си дейност, Атанас Бостанджиев

е основател на българската благотворителна организация „Шанс за децата на България“,

която подкрепя талантливи млади хора от цялата страна в разгръщането на техния потенциал. Това е израз на дългогодишното му убеждение в преобразяващата сила на възможностите, образованието и инвестицията в хората.