Истинският успех на „Индустриален парк Сливен“ ще е, когато се насити с инвеститори

Подготвянето на инфраструктурата е една малка стъпка към осъществяването на една инвестиция. Това заяви кметът Стефан Радев по време на откриването по проект „Изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура на „Индустриален парк Сливен“ ЕООД, съобщават от община Сливен.

„Истинският успех на този проект ще бъде, когато го видим наситен с нови инвестиции, нови производствени и логистични съоръжения, както и работещи хора, които получават сравними на европейските възнаграждения. Той ще подпомага както за развитието на региона, така и за повишаване на общо жизнено равнище“, отбеляза кметът.

Стефан Радев посочи, че

фокусът на местната власт е насочен на първо място към сливенските инвеститори –

тези предприемачи, които вече развиват бизнес тук, които търсят разширение на бизнеса или такива, които ще реализират нови идеи. „Добре дошли са и всички външни партньори, не само от България но и от чужбина. Ще направим каквото зависи от нас, за да подпомагаме този процес“, допълни кметът Радев.

А най-важното е, че Община Сливен е успяла да се възползва от възможностите, които дава Плана за възстановяване и устойчивост и да привлече финансиране за изграждането, посочват от общината.

„Предизвикателство беше от гледна точна на изпълнението заради кратките срокове.

Много време се загуби в подготовката и непрекъснато предоговаряне и остана само една година за изпълнение. Благодаря на всички, които участваха в този проект – на строителите, надзорниците, на ръководителите, на експертите от общината и търговското дружество, че се справиха с тези срокове и предизвикателства“, коментира Стефан Радев.

Основните дейности по проекта са били свързани с изграждане на довеждащата инфраструктура, осигуряваща захранване с електричество, вода и канал, телекомуникации, газ и пътна свързаност за цялата територия на индустриалния парк, и изграждане на вътрешната инфраструктура на зона „Север“ от парка. Тя се състои от разпределителна водопроводна мрежа, вътрешна канализационна мрежа, тръбно канална мрежа за разполагане на кабели ниско напрежение, които ще осигуряват захранването с електричество, вътрешна газоразпределителна мрежа, физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи, улична мрежа за транспортно обслужване на територията на „Индустриален парк Сливен“ – северна зона и улично осветление, уточняват от община Сливен.

„Индустриалният парк в Сливен е уникален проект за мащабите на България заради прекрасната инфраструктура

с летището, жп линиите и пътната мрежа.“ Това заяви Йорданка Чобанова – ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, по време на откриването по проект „Изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура на Индустриален парк Сливен“.

Тя отбеляза, че това е първата стъпка, но предстои същинската работа по привличане на големи, сериозни инвеститори. От името на Европейската комисия тя поздрави Община Сливен за реализацията на проекта и подчерта, че тя е едно от големите му конкурентни предимства.

„Това е момент, който заслужава да бъде отбелязан. Преди две години бях в Сливен, а днес вече проектът е реализиран. На въпрос на хората какво прави Европейският съюз за България, казвам, че Европа инвестира в конкурентоспособност, растеж и иновации. Инвестициите идват там, където има добра среда, работна ръка, добра инфраструктура, което виждаме в Сливен, където има подкрепа от националните и местни власти“, допълни Чобанова.