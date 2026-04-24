Фитнесът в средна възраст отлага хроничните заболявания с години

Проследявайки над 24 500 души чрез тестове на бягаща пътека и дългосрочни данни от Medicare, изследователите установяват, че фитнесът в средна възраст значително забавя появата на основни заболявания като диабет, сърдечни болести и рак, като на практика съкращават периода на боледуване в края на живота.

Колко сте във форма в средната възраст може да определи не само колко дълго ще живеете, но и колко от тези години ще прекарате в добро здраве, според ново изследване, публикувано в списанието JACC – водещото издание на Американския колеж по кардиология.

Проучването установява, че възрастните с по-висока кардиореспираторна форма в средната възраст живеят по-дълго, развиват по-малко хронични заболявания и прекарват повече години без сериозни здравословни проблеми в сравнение с хората с по-ниска форма.

Изследователите подчертават, че физическата форма помага на хората да живеят повече години в добро здраве, а не просто да живеят по-дълго с болести.

Кардиореспираторната форма – способността на сърцето и белите дробове да доставят кислород по време на физическа активност – е известна с това, че намалява риска от сърдечни заболявания и преждевременна смърт. Това изследване разширява предишни открития, като показва, че тя играе важна роля и за здравословното стареене, дефинирано като години живот без сериозни хронични заболявания.

Резултатите показват, че по-високата форма в средната възраст е силно свързана с по-късна поява на хронични заболявания, по-ниска обща заболеваемост и по-дълга продължителност на живота. Тези ползи се наблюдават както при мъжете, така и при жените.

Изследователите проследяват над 24 500 мъже и жени, които са били здрави до 65-годишна възраст, и анализират здравословното им състояние по-късно чрез данни от Medicare. Физическата форма е измерена по-рано в живота чрез тест на бягаща пътека, като са изследвани 11 основни хронични заболявания, включително сърдечни болести, диабет, бъбречни заболявания и рак.

В сравнение с хората с ниска форма, тези с висока форма в средната възраст показват ясни предимства: развиват хронични заболявания средно поне 1.5 години по-късно, имат по-малко заболявания като цяло и живеят по-дълго. Тези резултати се наблюдават независимо от възрастта, телесното тегло и историята на тютюнопушене.

Важно е, че изследването акцентира върху „здравословната продължителност на живота“, а не само върху общата продължителност, като показва, че физическата форма помага да се живее по-дълго в добро здраве.

Резултатите подчертават и значението на физическата активност за общественото здраве, тъй като кардиореспираторната форма може да се подобри чрез редовно движение като бързо ходене, колоездене или други аеробни упражнения.

Изследователите отбелязват, че подобряването на физическата форма в средната възраст може да бъде ключова стратегия за здравословно стареене и запазване на качеството на живот, дори при умерено увеличаване на физическата активност.

Четете още: Тренировка със стойка на ръце обръща фитнес традицията ти с главата надолу