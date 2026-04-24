България се позиционира като ключов R&D център на швейцарската компания R&M

Швейцарската компания R&M (Reichle & De-Massari), глобален разработчик и доставчик на инфраструктурни решения за комуникационни мрежи, представи в София за първи път новото поколение RJ45 модули EL 4.0. Това става дни преди официалната световна премиера и е първото от този мащаб за региона от близо десетилетие. Така България се позиционира като активен участник в областта на съвременните LAN технологии.

Над 100 партньори и клиенти от Югоизточна Европа присъстваха на демонстрацията, включително главният изпълнителен директор на R&M Роджър Бауман. Тези модернизираните модули задават изцяло нов стандарт в проектирането и монтажа на локални мрежи (LAN).

EL 4.0: Хармонизация и швейцарска прецизност

„С EL 4.0 задаваме добрите практики в индустрията – вместо да добавяме сложност, ние я премахваме. Целта е по-бързо внедряване, по-малко възможности за грешки на обекта и максимална надеждност за крайния клиент“, коментира Александър Петров, регионален мениджър за Югоизточна Европа в R&M.

Технологията Easy Lock на R&M улеснява и съкращава процеса за монтаж на конектора.

Техническо превъзходство и устойчивост

В стремежа си към устойчивост, R&M премахва пластмасовите опаковки и доставя модулите в хартиени пликове и тънкостенни кутии от рециклиран картон – стъпка, която същевременно улеснява инсталаторите и намалява вредните емисии.

С представянето на EL 4.0 R&M поставя акцент върху по-ефективни, устойчиви и лесни за внедряване инфраструктурни решения.

България като ключов R&D център

Изборът на София за предпремиерата на иновацията подчертава значението на страната ни в глобалната структура на R&M. У нас функционира R&M FO Competence Center – един от основните развойни и производствени центрове на групата. На събитието бяха представени оптични продукти, разработени и произведени в България.

В събитието участие взеха и представители на други водещи фирми в сферата на телекомуникациите. В отделни презентации, международната независима лаборатория GHMT разясни необходимостта от тестване и сертифициране, подчертавайки високото качество, интегрирано в продуктите на R&M. Заложените в CPR регулацията изисквания към кабелите за данни, бяха презентирани от Prysmian Group, а новостите в оборудването при тестването на изградени мрежи – от Trend Networks.

R&M (Reichle & De-Massari AG) е глобална корпоративна структура от компании

в сектора на информационните и комуникационни технологии, базирана във Ветцикон, Швейцария. Компанията разработва, произвежда и предлага инфраструктурни решения за комуникационни мрежи и мрежи за данни. R&M покрива всички аспекти на свързаността в областта на кабелните системи – от медна и оптична свързаност до софтуер за дистанционно управление на пасивната инфраструктура. Решенията на R&M намират приложение в сферата на локалните и телекомуникационните мрежи, интелигентните сгради, транспорта, зелената енергия и центровете за данни. Семейната компания, основана през 1964 г., разполага със собствени производствени предприятия в четиринадесет международни локации. Устойчивостта е ключов елемент в стратегията за развитие и ценностите на R&M.

Търговската организация R&M Bulgaria предлага продуктите на R&M на българския пазар

и днес оперира в 12 държави от Югоизточна Европа, предоставяйки индивидуален подход в изготвянето на цялостни клиентски решения.

Производственото дружество „Райхле и Де-Масари България Пръдакшън“ е тясно специализирано в разработката, дизайна и производството на оптични компоненти, използвани за цялостното изграждане на комуникационни мрежи. Продукцията на производствената база е достъпна на международните пазари чрез повече от 40 търговски организации на R&M по света.