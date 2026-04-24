Meta и Microsoft режат персонал и залагат на мащабни инвестиции в AI

Технологичните гиганти Meta и Microsoft обявяват мащабни съкращения на служители, докато едновременно наливат десетки милиарди долари в изкуствен интелект.

Microsoft инвестира над 7.9 млрд. долара в ОАЕ, за да ускори AI развитието на региона

Meta планира да освободи около 10% от персонала си (близо 8000 души) и да закрие още хиляди незаети позиции. В същото време Microsoft предлага доброволно напускане на част от служителите си в САЩ, което може да засегне над 8000 души.

И двете компании обясняват тези решения с нуждата да оптимизират разходите и да финансират агресивните си инвестиции в AI. Главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг открито заявява, че изкуственият интелект вече позволява работа, която преди е изисквала големи екипи, да се върши от много по-малко хора.

Бил Гейтс отбеляза 50-годишнината на Microsoft с публикуване на първия код

От своя страна, главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела подчертава, че AI вече повишава значително продуктивността в Microsoft – като до 30% от програмирането се извършва с помощта на технологии.

Nvidia и Meta разширяват партньорството си с доставката на милиони нови AI чипове

Тенденцията не е изолирана – и други големи компании като Amazon и Oracle, също съкращават персонал, докато инвестират сериозно в AI.

Всичко това засилва притесненията, че изкуственият интелект постепенно ще замества все повече работни позиции, особено в офисните професии.

