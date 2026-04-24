Климатичните промени усилват полените и влошават алергиите

Страдащите от сезонни алергии са атакувани от по-големи количества полени в рамките на по-дълъг сезон заради повишаващите се температури. Експертите обаче предупреждават, че глобалното затопляне отключва и тревожни екстремни алергични събития.

„Гръмотевична астма“феномен, при който бурите раздробяват полените и освобождават алергенни протеини, които се сипят върху нищо неподозиращите хора.

Как гръмотевиците „презареждат“ полените?

Учените все още изследват точния механизъм, но водещата теория е следната:

Засмукване: Силни ветрове вдигат полените и спорите от тревите високо в облаците. Раздробяване: Влагата в облаците кара зрънцата да набъбнат и да се пръснат на хиляди фрагменти. Атака: Тези частици са много по-малки от обикновения полен и проникват много по-дълбоко в дихателните пътища.

„Климатичните промени водят до по-големи количества полени в атмосферата, променят сезонността им и видовете, на които сме изложени“, казва Пол Бегс, професор в университета „Макуори“.

По-дълги сезони, по-агресивни растения

Температурите се покачват, а с тях и продължителността на периода, в който кихаме. В части от САЩ и Европа сезонът на амброзията (ragweed) се е удължил с близо месец през последните 20 години.

Основните фактори са:

Въглероден диоксид (CO2​): Растенията обожават CO2​. Експерименти показват, че при по-високи нива на въглероден диоксид, амброзията и някои видове дъб произвеждат между 3 и 13 пъти повече полени.

Ранна пролет и късна есен: Зимите омекват, което дава на растенията повече време да бълват алергени.

„Ботанически сексизъм“: В градовете често се засаждат само „мъжки“ дървета (които произвеждат полен), за да се избегне чистенето на плодове от „женските“, което изкуствено повишава концентрацията на алергени в градската среда.

Какво можем да направим?

Освен намаляването на емисиите, експертите предлагат:

Интелигентен градски дизайн: Внимателен подбор на дърветата в градовете.

Директна интервенция: Кампании за премахване на амброзията (подобно на успешната „Операция Амброзия“ в Ню Йорк през 50-те години).

По-добро прогнозиране: Преминаване от измерване на „брой полени“ към измерване на „нива на алергени“, което е по-точен индикатор за това как ще се чувстват хората.

„Вече имаме изследвания, които показват реалното въздействие върху човешкото здраве“, казва Бегс. „И това е само началото.“

Като изключим факта, че природата очевидно се опитва да ни накара да изхабим всички салфетки на света, темата е сериозна. В България амброзията също става все по-голям проблем, особено в крайградските зони.

Предвид това, че сезоните се изместват, следите ли нивата на полени в мобилното си приложение, или разчитате на „сензорите“ в собствения си нос, за да разберете кога е време за антихистамини?

Четете още: Изненадваща връзка между храненето и побеляването на косата