Без парад за Гергьовден тази година, само авиошоу

Почти всички налични самолети във военната авиация ще прелетят над София за празника на българската армия Гергьовден – 6 май, но тази година няма да се проведе традиционният парад.

Oт Министерството на отбраната не посочват на какво се дължи решението.

На 6 май ще се проведе водосвет на бойните знамена, след което ще прелетят самолети над София.

Ще участват новите F-16, които Военновъздушните сили все още не са усвоили и не дават бойни дежурства. Над София ще прелетят и старите съветски изтребители MиГ – 29, които все още са единствените машини, на които България разчита, за да охранява небето си. Част от демонстрацията ще бъдат и щурмовиците Су-25, както и транспортните самолети „Спартан“, съобщава Mediapool.

Гергьовден започва да се чества още със създаването на Българската армия. С указ от 9 януари 1880 г. княз Александър Батенберг постановява честването на празника. В началото празникът се отбелязва скромно с панихиди в гарнизоните.

От 1931 до 1933 година празникът е честван в София на така наречения „Площад на победите“ в днешния квартал „Лагера“. След това церемонията се провежда на площада пред храм-паметник „Св. Александър Невски“.

Като празник на Българската армия Гергьовден е честван до 1953 г. Оттогава до 1991 г. празник на армията е 23 септември – датата, на която се отбелязва началото на Септемврийското въстание от 1923 г.

След промените от 1989 година за Ден на Българската армията е обявен 23 август – началото на Шипченската епопея. Като воински празник обаче 23 август е честван само през 1991 г. и 1992 г. От януари 1993 г. с правителствен указ 6 май отново е възстановен като Ден на храбростта и празник на Българската армия.