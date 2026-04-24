От „Да, България“ внесоха сигнал срещу Георги Чолаков, питат и за частните самолети на Пеевски

От „Да, България“ внесоха в сигнал в прокуратурата срещу бившия председател на ВАС Георги Чолаков за получаване на подкуп в значителен размер.

От формацията настояват Инспекторатът към следващия ВСС да извърши проверка на имущественото му състояние, както и на вече бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Сигналът, внесен от двамата съпредседатели на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, се позовава на разследване на сайта „Бърд“. В медийната публикация е публикуван запис от разговор между – твърди се, Георги Чолаков и адвокат Веселин Димитров.

„В това разследване става ясно, че бившият шеф на ВАС Чолаков в разговор с брокер по дела за решаване във ВАС са разговаряли, има такива индикации, за получаване на подкуп в размер на стотици хиляди. Това трябва да бъде разследвано веднага от прокуратурата, защото ВАС в ролята си на институция, в която много често делата се решават с подкупи и с това как едната страна в едно дело си плаща на другата и се е превърнал самият ВАС в едно предприятие и това трябва да бъде спряно. По-важното е обаче кой е самият Чолаков. Чолаков е адвокатът на Пеевски, човекът, който определя мнозинствата във ВСС. Това е човекът, който в КС успя да склони достатъчно конституционни съдии, които да ударят конституционните промени в частта съдебна власт. Чолаков трябва да бъде разследван и цялата истина да излезе наяве, а най-добре да разкаже дали е получавал, дали е искал такъв подкупи и кой е Лютеничката, с който е разговарял“, каза съпредседателят на партията Ивайло Мирчев.

А заедно с другия съпредседател Божидар Божанов съобщиха, че ще предложат в следващото НС да бъде изслушан служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев по друго медийно разследване, свързано с лидера на ДПС Делян Пеевски.

„По разследване на „Бинюз“ става ясно, че Пеевски е използвал многократно частен самолет, за да пътува извън страната. Това не е декларирано в неговите декларации. Тези частни самолети чии са, къде е ходил той, защо не ги е декларирал, откъде са средствата за тях, кои хора са пътували вътре. В един от случаите в този самолет е пътувал конституционен съдия в действащия КС. Ако това е така, този конституционен съдия трябва незавабно да си подаде оставката, защото това е ужасен конфликт на интереси“, каза Божанов, а Мирчев допълни, че ще потърсят допълнителна информация:

„Включително дали бизнесмени като Валтер Папазки са предоставяли самолетите си на Делян Пеевски, както и ще искаме Временна комисия в НС за установяване на всички факти и обстоятелства около финансирането и възможностите на Пеевски да пътува с частни самолети тогава, когато той е санкциониран по глобалния закон „Магнитски“ и на практика не трябва да може да си купи хляб от „Кауфланд“ с кредитна карта“, разясни той.

От „Да, България“ декларираха подкрепа за главния секретар на МВР Георги Кандев и в твърденията за фалшиви показания видяха атака срещу него, МВР и служебния премиер.

Според тях моделът „Пеевски-Борисов“ продължава да функционира в прокуратурата и да търси своето място в нея.

„Днес главният секретар Кандев съобщи, че конселиерото на Пеевски Светльо Лазаров е въздействал по определен начин и е ясно, че в прокуратурата един престъпник с прякор Картофа е давал фалшиви показания срещу главния секретар. Очевидно моделът „Пеевски-Борисов“ продължава да функционира и търси своето място. Още по-очевидно е, че прокуратурата се използва за пореден път да се удрят тези, които работят, защото е факт, че главният секретар Кандев заедно с министъра на вътрешните работи Дечев и премиера Гюров са тези, които гарантираха честните избори в България. Сега прокуратурата и моделът „Пеевски-Борисов“ опитват да отвърнат. Това не трябва да се случва. Недопустимо е да се съчиняват разпити, които виждахме в КПК, срещу неудобни на властта“, каза Мирчев.

Той заедно с Божанов отново настояха Инспекторатът към следващия ВСС да извърши проверка на имущественото състояние на Борислав Сарафов и Георги Чолаков и на сигналите срещу тях. Подкрепа за Кандев дойде и от „Продължаваме промяната“.