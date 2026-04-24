Румен Радев е бил глобен в изборния ден за неправилно паркиране

Днес платих глобата си за неправилно паркиране в изборния ден, наложена от отдел „Пътна полиция“ към СДВР.

Вярвам, че пред Закона всички трябва да сме равни. Това написа лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев в профила си във Фейсбук.

В изборния ден Радев пристигна с личния си автомобил, за да даде своя глас. Стана ясно, че е паркирал върху тротоар на неправилно място.