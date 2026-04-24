Burger King Япония предлага 250 000 долара на франчайзи да напуснат конкуренцията

Веригата за бързо хранене Burger King се разраства много бързо в Япония. След пандемията тя увеличава ресторантите си от 77 на 352 и си поставя цел да достигне около 600 обекта до края на 2028 година. Този растеж привлича инвеститори и част от бизнеса в Япония е подкрепен от Goldman Sachs.

Сега Burger King започва агресивна стратегия за още по-бързо разширяване. Компанията предлага до 40 млн. йени (около 250 000 долара) на собственици на ресторанти от конкуренти като McDonald’s или MOS Burger, ако преминат към тяхната верига. Освен това Burger King поема и половината от разходите за тази смяна.

Идеята е да се привлекат вече работещи ресторанти, вместо да се строят нови – това е по-бързо и по-евтино. Компанията посочва, че един неин ресторант прави средно около 17 млн. йени месечно, което е и сигнал към по-слабите франчайзи, че може да им е изгодно да преминат към Burger King.

Собствениците могат да се включат в програмата до декември 2028 г., без да плащат неустойки по старите си договори. Освен това компанията има и по-малки стимули за обикновени хора – например плаща награди на хора, които предложат добра локация за нов ресторант, ако идеята се реализира, плюс купони за храна само за участие.