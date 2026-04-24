„Стари ченгета“ атакуват Георги Кандев с компромати, заяви Емил Дечев

Служебният вътрешен министър Емил Дечев заяви, че „стари ченгета“ компромати срещу и.д. главния секретар на МВР Георги Кандев.

В позиция във Фейсбук Дечев посочи, че срещу Кандев се прилагат „мръсни номера“, познати от миналото, с цел той да бъде уязвен и отстранен. Повод за реакцията му стана изявлението на Кандев, че е получил обаждания, според които срещу него се дават фалшиви показания от осъждани лица.

Министърът подчерта, че действията идват след активната работа на Кандев за ограничаване на изборните престъпления през последните месеци. По думите му, именно тази дейност го е превърнала в мишена.

„Това беше истинска и опасна борба срещу сили, които искат да подменят волята на българските граждани“, отбеляза вътрешният министър и добави, че зад тези действия стоят влиятелни хора.

Той изрази пълната си подкрепа за главния секретар и подчета, че няма съмнения в неговата почтеност. Според него отговорността за развитието на случая ще бъде и на бъдещото ръководство на МВР.

По-рано в защита на Кандев позиция изрази и служебният премиер Андрей Гюров.

