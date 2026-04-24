Porsche обяви продажбата на своя дял от 45% в производителя на автомобили Bugatti Rimac

Германската компания Porsche обяви продажбата на своя дял от 45% в Bugatti Rimac, собственик на марката Bugatti, и целия си 20.6% дял в Rimac Group. Купувачът е консорциум, воден от американската инвестиционна фирма HOF Capital. Финансови подробности за сделката не бяха разкрити.

Bugatti Rimac е създадена през 2021 г. като съвместно предприятие между Porsche и хърватския производител на електрически хиперколи и електрически компоненти Rimac Group.

Излизането на Porsche от бизнеса се дължи на реорганизация,

извършвана от новия изпълнителен директор Михаел Лайтерс. Според изявлението на компанията, този ход ще ѝ позволи да „се съсредоточи върху основния си бизнес“.

По-рано беше съобщено, че поради отслабващото търсене на луксозни електрически превозни средства, включително Taycan, Porsche обяви преглед на плановете си за развитие в този сектор и планира да увеличи инвестициите в производството на бензинови и хибридни превозни средства.

Porsche AG, известна още като Porsche, е производител на автомобили, специализиран в луксозни, високопроизводителни спортни автомобили, SUV-ове и седани, с централен офис в Щутгарт, Баден-Вюртемберг, Германия. Компанията е собственост на Volkswagen AG, чийто контролен дял е собственост на Porsche Automobil Holding SE, обикновено съкратено Porsche SE. Настоящата гама на Porsche включва 911, Panamera, Macan, Cayenne и Taycan.

Automobiles Ettore Bugatti е френски производител на високопроизводителни автомобили.

Компанията е основана през 1909 г. в тогавашния немски град Молсхайм, Елзас, от родения в Италия индустриален дизайнер Еторе Бугати. Автомобилите са известни със своята дизайнерска красота и многобройни победи в състезания. Известните автомобили Bugatti включват автомобилите Type 35 Grand Prix, Type 41 „Royale“, Type 57 „Atlantic“ и спортния автомобил Type 55.

През 1987 г. италиански предприемач купува името на марката и я възражда като Bugatti Automobili S.p.A. Името е собственост на Bugatti Rimac от 2021 година.

Bugatti Rimac е съвместно предприятие със седалище в Света Неделя, Хърватия, известно с автомобилните марки Bugatti и Rimac.

Двете марки бяха обединени по бизнес решение на Porsche, като контролът върху Bugatti беше даден на Mate Rimac, а в замяна получиха по-голям дял в Rimac Group, която включва Rimac Technology, компания, която разработва батерии и силови агрегати. Чрез това Rimac Group притежава 55%, а Porsche 45% в Bugatti Rimac. Rimac Group от своя страна е собственост на Mate Rimac, Porsche, Hyundai Motor Group и други миноритарни акционери.

Rimac Automobili и Bugatti Automobiles работят като отделни марки и производители,

като имат производствени мощности в Загреб, Хърватия и Молсхайм, Франция, и т.н. Глобалната централа на Bugatti Rimac се намира в предишната централа на Rimac Automobili в Света Неделя, близо до Загреб.

На 20 август 2022 г. Bugatti Rimac представи първия си съвместен автомобил – Bugatti W16 Mistral.