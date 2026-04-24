„Да, България“ иска коалиционно споразумение във формата ПП-ДБ

От „Да, България“ настояват за подписване на коалиционно споразумение във формата ПП-ДБ и за приемане на пътна карта за създаване на единен политически субект в център-дясно.

„На база на изборните резултати можем да направим оценка, че работата на коалицията има своите дефицити. Трябва да бъдат взети мерки, за да може нашият субект да бъде припознат от българските граждани като алтернатива на модела, който в момента се разгражда и – на второ място, предлагаме пътна карта, която да опише стъпките към бъдещ единен субект, който да консолидира силите в това пространство“, обясни целта съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

Форматът е отворен и за формации, които в момента са извън ПП-ДБ, но от „Да, България“ категорично изключиха ГЕРБ да участва.