Асен Василев избра да стане депутат от Пловдив, тъй като лидерите на ДБ не се разбраха

Лидерът на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев избра да влезе в 52-ото НС като депутат от Пловдив-град.

Василев съобщи за решението си във „Фейсбук“.

„Като уважение към гласа на пловдивчани, които поставиха ПП-ДБ над ГЕРБ и ми гласуваха лично доверие с над 5000 преференции, избрах да стана депутат от Пловдив“, написа Василев.

Това означава, че представителят на „Да, България“ Манол Пейков няма да влезе в бъдещия парламент, а освободеният от Василев мандат в Хасково отива за Владислав Панев от ДСБ.

Асен Василев информира още, че е разговарял с лидерите на  „Демократична България“ (ДБ) – Атанас Атанасов и Божидар Божанов и от този разговор е станало ясно, че „Да, България“ и ДСБ не са постигнали съгласие кой от техните кандидати да влезе в парламента.

„Съжалявам за това, защото това решение трябваше да бъде на нашите партньори от „Демократична България“. Не е моя работа като лидер на „Продължаваме Промяната“ да избирам между техните кандидати“, написа Василев. Той даде за пример достойното поведение на Васил Пандов, който не влиза в парламента от София, тъй като листата в 23-ти МИР беше прередена с преференции на представители на „Да, България“.

