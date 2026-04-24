ЕБВР отпуска 7 млн. евро за МСП и жени предприемачи в Косово

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) засилва достъпа до финансиране за микро-, малките и средните предприятия (МСП) в Косово с финансов пакет до 7 милиона евро за KEP Trust, най-голямата институция за микрофинансиране в страната.

Финансирането включва старши заем до 5 милиона евро, насочен към местни МСП, както и заем до 2 милиона евро по програмата „Жените в бизнеса в Западните Балкани“ (WiB), посветена на малките и средни предприятия, ръководени от жени.

Заемът за МСП ще бъде използван за последващо кредитиране на частни малки предприятия в Косово,

с особен акцент върху микросегмента, спомагайки за подобряване на предприемачеството и конкурентоспособността на пазара. Най-малко 35% от приходите ще бъдат разпределени за проекти, които са в съответствие с подхода на ЕБВР за преход към зелена икономика (GET), подкрепяйки инвестиции, които допринасят за екологична устойчивост.

Заемът от WiB има за цел да подобри достъпа до финансиране и ноу-хау за ръководени от жени малки и средния предприятия,

насърчавайки участието на жените в бизнеса и подкрепяйки приобщаващото предприемачество. Това е вторият заем от WiB за KEP Trust, който засилва ангажимента на ЕБВР за икономическо приобщаване в Западните Балкани.

Според ръководителя на ЕБВР за Косово Сергий Масличенко, това финансиране допълнително засилва достъпа до средства за микро, малки и средни предприятия, които са жизненоважна част от икономиката на Косово. „Като подкрепяме бизнеса, ръководен от жени, и зелените инвестиции, ние помагаме на предприемаческите фирми да се развиват, да създават работни места и да допринасят за по-приобщаваща и по-устойчива икономика.“

Главният изпълнителен директор на KEP Trust Адриан Ало, отбелязва, че тази нова подкрепа от ЕБВР засилва способността на KEP Trust да обслужва микро и малки предприятия в Косово. „Допълнителните ресурси ще ни помогнат да разширим финансирането за предприемачи, да подкрепим предприятията, ръководени от жени, и да увеличим инвестициите, които допринасят за по-екологични и по-устойчиви бизнес практики“, добавя той.

KEP Trust, основан през 1999 г., играе важна роля в разширяването на достъпа до финансиране

за недостатъчно обслужваните сегменти от икономиката, включително микропредприятията и жените предприемачи.

ЕБВР е инвестирала 909 милиона евро в Косово до момента в 150 проекта, като по-голямата част от финансирането е в подкрепа на частния сектор. Приоритетите на банката в страната включват укрепване на конкурентоспособността на частния сектор, напредък в прехода към зелена икономика и подкрепа на приобщаващия растеж.