Тайван е изнесъл повече дронове за Европа през първото тримесечие, отколкото за цялата 2025 г.

Тайван е изнесъл 28 600 повече безпилотни летателни апарати за Европа през първото тримесечие на 2026 г., отколкото през цялата 2025 година. Това съобщава Nikkei Asia, позовавайки се на Института за изследване на демокрацията, обществото и нововъзникващите технологии (DSET) към Националния съвет за наука и технологии на Тайван.

Според портала, островът е изнесъл 107 400 дрона за Европа през цялата 2025 г., докато европейците са получили над 136 000 тайвански дрона през първото тримесечие на тази година. Миналогодишната цифра, от своя страна, е била повече от 40 пъти по-висока от обема за 2024 година.

Основните купувачи на безпилотни летателни апарати в Европа са били Полша и Чехия,

които, както отбелязва порталът, се считат за транзитни пунктове за доставки на дронове за Украйна. „Много дронове, изнасяни от Тайван за Централна и Източна Европа, се купуват от украински граждани и се изпращат до Украйна“, цитира порталът оценка на представител на института.

През юли миналата година новинарският портал Focus Taiwan съобщи, че от началото на 2025 г. износът на дронове от острова се е увеличил с почти 749% в сравнение със същия период на 2024 година. През септември Bloomberg отбеляза, че Полша се е превърнала в най-големия вносител на дронове от Тайван, като представлява почти 60% от износа на безпилотни летателни апарати на Тайван по това време.