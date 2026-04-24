ЕК премахва три таджикски банки от списъка със санкции срещу Русия

Израелският закон за смъртната присъда е много обезпокоителен за нас в ЕС, заявиха от Европейската комисия, ЕК ще координира запълването на газохранилищата и освобождаването на петролни резерви, ЕК предлага въвеждане на единно приложение за проверка на възрастта онлайн, ЕК предложи мерки срещу поскъпването на горивата и за ускоряване на възобновяемата енергия

Европейската комисия (ЕК) премахна три таджикски банки – Спитамен Банк, Душанбе Сити Банк и Комерцбанк Таджикистан – от списъка със санкции срещу Русия. Това съобщи пресслужбата на Националната банка на Таджикистан.

Регулаторът уточни, че решението е взето след преговори между представители на Таджикистан и европейски партньори. „Тази стъпка ще даде мощен тласък на по-нататъшното развитие на банковата система на Таджикистан“, се казва в изявление на Националната банка на страната. Регулаторът разглежда решението на ЕС като резултат от развиващите се отношения между министерствата и банките на страната и Европейската комисия.

Европейският съюз включи таджикските кредитни институции в 19-ия пакет от санкции срещу Русия.

Банките бяха обвинени в улесняване на заобикалянето на ограниченията, по-специално чрез улесняване на финансови преводи в подкрепа на руската икономика. Регулаторът отбеляза, че Националната банка засилва системата си за борба с прането на пари.

Европейският съвет одобри 20-ия пакет от санкции срещу Русия на 23 април.

Санкциите са насочени към три пристанища, 46 танкера, няколко платформи за криптовалути и 58 лица и компании, свързани с руския военно-промишлен комплекс.

Санкциите включват и транзакции с още 20 руски банки.

Още от категорията..

Последни новини

