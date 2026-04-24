Директорът на прочутия музей „Ермитаж“ – Михаил Пиотровски, както и руската рап звезда Тимати са сред 117, включени в новия – 20-ти санкционен пакен на Европейския съюз срещу Русия.

В графата за причините за санкционирането на директора на музея е записано следното: „Михаил Пиотровски е дългогодишен директор на Държавния музей „Ермитаж“ и близък сътрудник на Владимир Путин. Той активно е подкрепял и оправдавал руската агресия срещу Украйна.

Публично е изразявал своето одобрение за войната на Русия срещу Украйна, оприличавайки глобалното разпространение на руската култура със „специална военна операция“, директно намеквайки за инвазията. Михаил Пиотровски подкрепи приемането на закони, които позволяват включването на културни предмети от украински музеи във фонда на Държавния музей на Русия.

Под негово ръководство „Ермитажът“ е извършвали неразрешени археологически

разкопки в окупирания Крим, включително като е унищожавал защитени обекти от културното наследство на Украйна, като по този начин е работил за намерението на Кремъл да легитимира териториалните си претенции.

Така Михаил Пиотровски е подкрепял действия или политики, които подкопават или

заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.“

За руския певец и предприемач Тимати, чието истинско име е Тимур Юнусов, причините да попадне в санкционния списък са, че подкрепя руската военна агресия срещу Украйна, като разпространява кремълски пропагандни наративи и символи, свързани с така наречената специална военна операция. Освен това заявява готовност лично да се включи в борбата срещу Украйна.

Той подкрепя незаконното анексиране на Крим от Русия и участва в пропагандния митинг „За свят без нацизъм! За Русия! За президента“, който се провежда на 18 март 2022 г. на стадион „Лужники“. Участвал е в няколко събития в Крим след незаконното му анексиране, като например в концерта, честващ „петата годишнина от обединението на Крим с Русия“ в Симферопол.

Тимур Юнусов е изразил подкрепата си за кандидатурата на Владимир Путин на президентските избори и участва в неговите предизборни кампании. Той е едно от лицата на президентските кампании на Владимир Путин.

Следователно Тимур Юнусов подкрепя действия и политики, които подкопават или

заплашват териториалната цялост, суверенитета, независимостта, стабилността и сигурността на Украйна, гласят аргументите, с които се налагат санкциите на руската рап звезда.