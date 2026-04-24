Евелин Банев-Брендо остава зад решетките

Съдебна палатаприсъдата по делото срещу Евелин Банев - Брендо

Евелин Банев-Брендо остава в затвора, реши Апелативният съд в София. С това решение бе потвърдено определението на първоинстанционния Софийски градски съд, който отказа да освободи предсрочно Брендо. Предложението за предсрочното освобождаване беше направено от тогавашния началник на Софийския затвор. Делото бе образувано по жалба на Банев, а решението е окончателно.

В края на февруари съдът прекрати предходното производството по предсрочното освобождаване на Банев. Според съдията производството е инициирано от началника на Софийския затвор, който после беше временно отстранен, а упълномощен представител на настоящия началник оттегли в зала искането, и това е основание за прекратяване на производството.

В края на март служебният министърът на правосъдието Андрей Янкулов освободи от длъжност старши комисар Борислав Чорбански, началник на затвора в София, след подадено заявление от негова страна.

