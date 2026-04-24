4 лекарства, които могат да увеличат риска от деменция

Експерти посочват няколко лекарства без рецепта и по лекарско предписание които могат да увеличат риска от деменция.

Ако погледнете в аптечката си, вероятно ще откриете както добри, така и лоши новини за здравето на мозъка. Някои често използвани лекарства, като статини или медикаменти за високо кръвно налягане, изглежда намаляват риска от деменция. Но други включително такива без рецепта могат да го увеличат.

Повечето изследвания са наблюдателни, което означава, че е възможно други фактори да обясняват връзката с деменцията (корелацията не винаги означава причинно-следствена връзка). Все пак има няколко лекарства, за които експертите смятат, че могат по-пряко да влияят негативно на мозъка.

Антихистамини

Групата лекарства с най-много доказателства за повишен риск са т.нар. антихолинергични медикаменти. Те блокират действието на ацетилхолина – невротрансмитер, важен за вниманието и паметта.

Антихистамините, използвани при алергии и като средства за сън без рецепта, са сред най-разпространените. Други подобни лекарства се предписват при депресия и проблеми с пикочния мехур.

В краткосрочен план те могат да причинят сънливост и проблеми с паметта. В дългосрочен няколко проучвания показват, че могат да увеличат риска от деменция с около 50 процента.

Най-голям риск има при хора, които ги приемат ежедневно в продължение на години.

От време на време прием на лекарства като Benadryl вероятно не увеличава риска значително, но възрастните хора трябва да ги избягват, тъй като могат да причинят падания.

По-новите антихистамини (второ поколение), като Claritin и Zyrtec, са по-безопасен вариант, тъй като нямат антихолинергичен ефект.

Антипсихотични лекарства

При тези медикаменти съществува въпросът „кое е първо“ – дали самите лекарства увеличават риска, или заболяванията, за които се предписват (като депресия или психоза), са причината.

Някои проучвания показват връзка между антипсихотиците и повишен риск от деменция, както и когнитивни нарушения при хора на средна възраст.

При хора с деменция, които приемат такива лекарства, се наблюдава и повишен риск от смърт.

Тези резултати подсказват възможно пряко негативно влияние върху мозъка.

Въпреки това, ако са предписани за сериозни състояния като шизофрения, те трябва да се приемат, защото ползата надвишава риска.

Бензодиазепини

Тези лекарства за психично здраве, които потискат мозъчната активност, също са свързвани с деменция.

Препоръчва се възрастните хора да ги избягват, тъй като увеличават риска от когнитивни нарушения, делириум и падания.

Но проблемите със съня и тревожността – чести причини за изписването им сами по себе си също могат да повишат риска от деменция или да бъдат ранни симптоми.

Някои изследвания дори предполагат, че именно тези състояния, а не лекарствата, обясняват връзката.

Инхибитори на протонната помпа

Тези лекарства, използвани при киселини и рефлукс, също са обект на противоречиви резултати.

Някои проучвания намират повишен риск от деменция, други не.

Една теория е, че те могат да доведат до недостиг на витамин B12, който е свързан с когнитивни нарушения.

Друг проблем е, че част от тези лекарства се продават без рецепта, което затруднява проследяването им в изследванията.

Едно клинично проучване не открива повишен риск от деменция при употреба в рамките на три години.

