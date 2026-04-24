Избраните в два района посочиха откъде ще са депутати, Асен Василев предпочете Пловдив

В Централната избирателна комисия (ЦИК) постъпиха заявленията от 13-те кандидати за депутати избрани от два района.

Лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев избра да влезе в Народното събрание от 25-ти МИР София, като се отказа от Бургас .

Иван Демеджиев ще е народен представител от Кърджали, Александър Пулев посочи Стара Загора.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов избра да е депутат от Пловдив, така в 25-ти МИР София освобождава място в парламента за Лъчезар Иванов.

Томислав Дончев посочи Габрово, като се отказа от софийския 23-ти район. Депутат от София – 24 ти МИР, ще е Делян Добрев, като се отказа от Хасково.

От ПП-ДБ Асен Василев избра Пловдив пред Хасково, така освободи място в парламента за Владислав Панев. След отказа на Василев да е депутат от Хасково избрана в 2 района се оказа Катя Панева, тя посочи пред ЦИК, че ще е депутат от 25-ти столичен район София .

Също от ПП-ДБ Николай Денков посочи мандат от Благоевград. 

Лидерът на ДПС Делян Пеевски влиза в парламента от Кърджали , Халил Летифов  – от Смолянски изборен район, той беше избран и в Разград, а Димитър Аврамов също от ДПС ще е депутат от Плевен . 

Костадин  Костадинов от „Възраждане“ посочи, че избира да е народен представител от 25-ти столичен район, Цончо Ганчев предпочете също да влезе в парламента от София – от  23-ти МИР . 

