Сингапур замества с руски мазут загубените доставки на горива от Близкия изток

Търговците в Сингапур – най-голямото пристанище за зареждане на кораби в света, заместват загубените товари от Близкия изток с руски петрол, тъй като войната в Иран продължава да притиска световните енергийни пазари. Вносът на руски мазут в островния гард-държава скочи след избухването на конфликта в Персийския залив, като априлските количества вече са над два пъти повече от средните месечни през 2025 г., според данните на информационната група Vortexa.

Конфликтът и блокадата на Ормузкия проток повишиха цените на енергията в световен мащаб и предизвикаха недостиг на ключови продукти, включително реактивно и корабно гориво (известно като бункерно гориво). Котировките на черното злато, които влияят върху цената на корабното гориво, паднаха от близо 110 долара за барел в началото на този месец за сорт „Брент“, но на 24 април бяха около 106 долара за барел.

Съгласно правилата на Г-7 и Европейския съюз, руският мазут е под санкции и не може да бъде внасян от тези държави. Той обаче може да се търгува при ограничение на цените, което позволява на компаниите да превозват горивото, ако е закупено на или под 45 долара за барел. В промяна в политиката си, САЩ временно отмениха санкциите върху руския петрол, превозван по море, в опит да смекчат ценовия шок. Самият Сингапур не е санкционирал конкретни руски петролни продукти, но търговците трябва да спазват ценовия таван, ако пратките се транспортират чрез съдов, ползващи западни морски услуги.

Вносът на мазут от Близкия изток в Сингапур е намалял значително от началото на войната, въпреки че количествата, получени от Русия през март и април са помогнали да се компенсира спада от Персийския залив през тези месеци, показват данни на Vortexa. Мартенските и априлски доставки от Залива са спаднали до общо 336 хил. барела на ден, в сравнение с 522 хиляди през януари и февруари. Руските товари са се увеличили от общо 372 хиляди през първите два месеца на годината до общо 585 хиляди през март и април, като априлските се очаква да достигнат рекордно високо ниво от 2016-а насам когато Vortexa е започнала да събира данни.

Около 20 руски танкера са спрели в свързани със Сингапур пристани тази година, включително няколко, обект на санкции от ЕС и Съединените щати, в сравнение с едва пет между януари и април миналата година, според компанията за морски данни Veson Nautical.

Вносът на руско гориво в Сингапур през април е бил „огромен“, според определението на Паола Родригес-Масиу от Rystad Energy. В световен мащаб товарите са били пренасочвани към града-държава, защото тя предлага по-високи суми за мазут от други региони, добавя дамата. „Европа е изложена на значителен риск, защото Сингапур плаща повече, така че е вероятно малкото налични потоци да се насочват натам“, казва Родригес-Масиу. „Все още не сме усетили болката, но е почти неизбежно през следващите няколко седмици да започнат да се наблюдават проблеми с наличността.“

Данни на Argus показват, че макар цените на корабното гориво да са спаднали от рекордно високите нива в края на март, те остават с около 800 долара на тон по-солени отколкото през януари за най-висококачественото корабно гориво на основата на сяра, което се използва особено масово в пристанищата за намаляване на нивата на замърсяване. Според Центъра за изследвания в областта на енергетиката и чистия въздух, вносът на руски петролни продукти в Сингапур се е удвоил през март в сравнение с февруари, като най-голямо увеличение се наблюдава при руския мазут. Морският трафик, преминаващ през Сингапур, се е активизирал през последните шест седмици, тъй като корабите се пренасочват от Близкия изток.

Пристигналите кораби в Сингапур през март са се увеличили със 7% на месечна база и с почти 15% на годишна, по информация на агенция „Блумбърг“. В същото време запасите от мазут на острова са намалели с около 11% през последните две седмици.

„В повечето пристанища в Азия, ако сте в състояние да платите премиите, които някои доставчици искат, можете да намерите гориво, но запасите са ниски“, отбелязва Сиу Хуа Сеа, анализатор в Argus. Наличността се е подобрила през април, тъй като търсенето е спаднало, а пристанища, включително Сингапур, са получили доставки, добавя тя.

В цяла Азия страните са застрашени от вътрешни енергийни сътресения поради конфликта в Персийския залив, в резултат на който най-големите азиатски купувачи на суров петрол изчерпват алтернативите на ормузки горива. Те се осланяха на заобиколни решения, за да ограничат въздействието на осем-седмичната война в Близкия изток, защитавайки не само собствените си икономики, но и тези на съседите си, конкуриращи се за товари. Този късмет обаче започва да пресъхва.

За да се справят с безпрецедентния енергиен шок, Китай и Индия пробваха всичко – от двустранни споразумения с Техеран до използване на товари с руски и ирански петрол, които вече са били на вода. Тези плаващи доставки обаче бавно пресъхват и като капак трафикът през Ормузкия проток е в застой, като дори кораби в черния списък, които обслужват частните китайски рафинерии се въздържат да тестват американската блокада. Вносът на руски барели се разраства, но цените изобщо не са привлекателни в сравнение с правените отбики след руското нахлуване в Украйна.

В средата на февруари в плаващи складове е имало 20 милиона барела руски суров петрол, налични за продажба. Сега това количество е намаляло до по-малко от пет милиона, според Ануп Сингх – глобален ръководител на изследванията в корабоплаването в Oil Brokerage. Vortexa пък определя количествата на близо три милиона барела.

Обстановката в Персийския залив изобщо не се разведрява, което отново качи петролните котировки над 100 щ. долара за барел за сорт „Брент“. В 10.21 ч. българско време на 24 април фючърсните контракти на горивото за доставка през юни се търгуваха за 105.78 долара за барел.