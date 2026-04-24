Моджтаба Хаменей е с тежки изгаряния на лицето, които затрудняват говора му

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей, ранен при израелски въздушен удар по резиденцията му в Техеран на 28 февруари, е получил тежки изгаряния по лицето, които затрудняват говора му. Ще му е необходима пластична операция, съобщава „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на висши ирански служители.

Според вестника, Моджтаба Хаменей е претърпял три операции на единия крак от края на февруари. Вестникът отбелязва, че може да се нуждае от протеза. Наскоро той е претърпял и операция на ръката си. Въпреки сериозните си наранявания, върховният лидер остава с ясен ум и е активен.

Той е делегирал вземането на решения на своите генерали,

съобщава „Ню Йорк Таймс“.

Според източници на изданието, Моджтаба Хаменей не записва аудио или видео съобщения, защото „не иска да изглежда уязвим или слаб“. Откакто встъпи в длъжност на 8 март, върховният лидер е направил само няколко писмени изявления, които са разпространени до медиите.

Иранското външно министерство заяви, че

„ще мине известно време“, преди Моджтаба Хаменей да се появи публично.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че иранският лидер може да е мъртъв. Преди Моджтаба Хаменей да встъпи в длъжност, баща му Али Хаменей, беше върховен лидер на Иран. Той беше убит при нападение на 28 февруари.