Имейл на Пентагона обсъжда изключване на Испания от НАТО и други мерки заради разногласията относно Иран

Вътрешен имейл на Пентагона очертава възможности САЩ да накажат съюзници от НАТО, които според тях не са подкрепили американските операции във войната с Иран. Предвижда се временно изключване на Испания от алианса и преразглеждане на позицията на САЩ относно британските претенции към Фолклендските острови, съобщи американски служител пред Ройтерс.

Политическите варианти са описани в документ, изразяващ разочарование от нежеланието или отказа на някои съюзници да предоставят достъп, бази и право за прелитане на самолети на САЩ по време на войната с Иран.

Имейлът подчертава, че това е „абсолютния минимум за НАТО“, като според източника предложенията се обсъждат на високо ниво в Пентагона.

Една от опциите предвижда отстраняване на „трудни“ държави от важни или престижни позиции в НАТО.

Президентът Доналд Тръмп остро критикува съюзниците за това, че не са изпратили военноморските си сили за отваряне на Ормузкия проток, затворен след началото на войната на 28 февруари. Той също така заяви, че обмисля изтегляне на САЩ от алианса.

„Вие не бихте ли го направили, ако бяхте на мое място?“ попита Тръмп в интервю за Ройтерс на 1 април.

Имейлът обаче не предлага САЩ да напуснат НАТО, нито да закриват бази в Европа.

Войната между САЩ и Израел срещу Иран поставя сериозни въпроси за бъдещето на алианса и поражда безпрецедентни опасения, че САЩ може да не защитят европейските си съюзници при атака.

Великобритания, Франция и други държави заявиха, че участие в морската блокада би означавало влизане във войната, но биха помогнали при поддържането на протока отворен след прекратяване на огъня.

Представители на администрацията на Тръмп смятат, че НАТО не може да бъде еднопосочен съюз. Те изразяват недоволство от отказа на испанското правителство да позволи използване на бази и въздушно пространство за атаки срещу Иран. САЩ разполагат с две ключови бази в Испания: военноморската база „Рота“ и авиобазата „Морон“.

Според източника на Ройтерс предложенията целят да изпратят силен сигнал и да намалят „чувството за привилегированост“ на европейците. Не е ясно обаче как САЩ биха реализирали подобни мерки, нито дали съществува такъв механизъм в НАТО.

Документът включва и опция за преразглеждане на американската дипломатическа подкрепа за дългогодишни европейски „имперски владения“, като Фолклендските острови край Аржентина. Фолклендите се администрират от Обединеното кралство, но претенции към тях има и Аржентина, чийто президент Хавиер Милей е съюзник на Тръмп.

Тръмп многократно е критикувал британския премиер Киър Стармър, наричайки го страхлив заради отказа му да се включи във войната с Иран.

По думите на американския министър на отбраната Пийт Хегсет „Нямате истински съюз, ако има държави, които не са готови да застанат до вас, когато имате нужда от тях.“

