Кабинетът „Гюров“ се обяви в подкрепа на Георги Кандев след заплахите срещу него

„Аз и цялото служебно правителство заставаме твърдо зад главния секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР) Георги Кандев. Зад него ще застане и всеки честен български гражданин“. Това заяви във видеообръщение във „Фейсбук“ служебният министър-председател Андрей Гюров.

Той посочва, че е в ход „позорен опит за реванш“. „След като спряхме посегателства срещу демокрацията и хванахме милиони евро, които се използват за атаки срещу изборите, е задействан заговор срещу главния секретар“, отбеляза премиерът.

Гюров казва, че му е докладвано, че в този заговор са замесени бивш началник на полицията и бизнесмен с прякор „Картофа“. „Това е отмъщение. Това е и предупреждение към хората, които са готови да работят смело и по закон“, каза той.

„Вендетата се случва в Софийската градска прокуратура при Емилия Русинова – спътница на Петьо Еврото и „повелителка“ на депутатски имунитети, обвинителка на служебното правителство. Нека да кажа ясно на всички „джуджета“, които се прегрупират, на „зеленчуците“, които могат да бъдат активирани, и на всички политици, които се притесняват, че Кандев ще остане в МВР: Виждаме ви. И цяла България ви вижда. Не сме уплашени. Ние сме повече от вас“, допълни Гюров.

По-рано днес Георги Кандев също публикува видеообръщение във „Фейсбук“, в което заявява, че е „получил съобщение да се прибере“. Той подчерта, че не е приел поста на главен секретар, за да се подчинява. „Не съм тук, за да се подчинявам на заплахи и задкулисни игри. Тук съм, за да работя по начина, който видяхте през последните два месеца“, каза той.