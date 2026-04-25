РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

57 от новоизбраните депутати са жени – с две повече от 51-вото Народно събрание

След обявяването на окончателния списък с 240-те депутати в 52-рото Народно събрание става ясно, че жените са с малко повече спрямо предишния парламент, но делът им остава под средния за Европейския съюз, предаде БТА.

Общо 57 от народните представители са жени, а 183 – мъже, което означава, че женското участие е под една четвърт – 23,75 процента.

В същото време в страните от Европейския съюз делът на жените в парламентите се е увеличил през последните години (с изключение на Германия). През 2025 г. той достига 33,6%, което е ръст спрямо 2015 г. Най-високо участие има във Финландия, Швеция и Дания, докато най-ниско е в Кипър, Унгария и Румъния.

У нас най-много жени депутати има в „Прогресивна България“ – 34 от общо 131 представители. Следват ГЕРБ-СДС с 9 от 39, „Продължаваме промяната-Демократична България“ с 8 от 37, ДПС с 5 от 21 и „Възраждане“ с 1 от 12.

По отношение на кандидатските листи жените са били около 30% от всички кандидати, което е леко увеличение спрямо предишните избори – 1439 от общо 4786 души.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.