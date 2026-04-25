Изключително тежко е състоянието на детето, паднало от парапет на НДК, съобщиха от „Пирогов“

Състоянието на 14-годишното момче, пострадало при инцидент край НДК, е изключително тежко, съобщиха от пресцентъра на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Николай Иванович Пирогов“.

Детето е било оперирано по спешност от неврохирурзи, като интервенцията е продължила до късно през нощта. В момента момчето е в реанимация и лекарите продължават да се борят за живота му.

От Министерството на вътрешните работи съобщиха вчера, че дете е пострадало при инцидент пред сградата на Националния дворец на културата. Момчето е паднало от парапет.

От НДК заявиха вчера вечерта, че извършват вътрешна проверка на състоянието на съоръженията и на всички приложими мерки за сигурност във връзка с инцидента.