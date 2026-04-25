Националният съвет на БСП се събира на извънредно заседание след лошите изборни резултати

На извънредно заседание от 11.00 часа Националният съвет на БСП ще обсъди лошият резултат от парламентарните избори, заради който партията за първи път остана извън Народното събрание.

Новият лидер на левицата Крум Зарков обяви, че ще поеме пълната отговорност и ще поиска вот на доверие от съвета. Ако не получи подкрепа, ще подаде оставка веднага, а при одобрение ще продължи да ръководи партията.

Междувременно срещу него се обяви Борислав Гуцанов, който го призова да се оттегли незабавно и го обвини в еднолично управление и грешни решения, довели до провала, въпреки, че Зарков едва от скоро пое управлението на партията.

Според предварителния анализ на БСП слабият резултат се дължи на наказателен вот срещу всички партии от предишното управление и на невъзможността да бъде мобилизиран левият електорат. Въпреки това ръководството смята, че социалистическата идея в България не е изчерпана.

„Започваме процес на обновление и реорганизация на социалистическото движение в България. Мащабен и дълбок процес, който ще доведе до качествено ново и много силно политическо движение“, заяви наскоро той.