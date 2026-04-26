Отчетено е поевтиняване на зеленчуците у нас, но картофите поскъпват

картофи

Цените на повечето зеленчуци по борсите в България отбелязват спад през изминалата седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на храните на едро, се понижава с 1,36% до 2,746 пункта спрямо 2,784 пункта седмица по-рано. Базовото равнище от 1,000 пункта е от 2005 година.

Най-сериозно поевтиняване се отчита при краставиците – с 20,65% до 1,72 евро за килограм, както и при доматите – с 19,32% до 2,36 евро за килограм. Значителен спад има и при тиквичките – с 15,1% до 1,56 евро за килограм. По-ниски са още цените на морковите (-6,45% до 0,58 евро/кг), зелето (-6,05% до 0,66 евро/кг) и зелените чушки (-1,75% до 3,79 евро/кг). В същото време червените чушки поскъпват с 6,38% до 3,79 евро за килограм.

При част от продуктите се наблюдава обратна тенденция. Най-осезаемо е поскъпването при картофите – с 12,82% до 0,55 евро за килограм. Нагоре вървят и цените на зелената салата – с 9,09% до 0,96 евро за килограм, както и на зрелия лук кромид – с 0,45% до 0,56 евро за килограм.

При плодовете ябълките поскъпват с 5,91% до 1,30 евро за килограм, а лимоните – с 2,82% до 2,10 евро за килограм. Поевтиняване има при портокалите (-3,17% до 1,30 евро/кг) и бананите (-1,48% до 1,50 евро/кг).

От млечните продукти кравето сирене поевтинява с 1,39% до 6,03 евро за килограм, докато кашкавалът тип „Витоша“ поскъпва с 2,39% до 9,63 евро за килограм. Киселото мляко поевтинява с 1,81% до 0,68 евро за кофичка от 400 грама, а прясното мляко – със 7,32% до 1,14 евро за литър. Кравето масло също поевтинява с 3,47% до 1,46 евро за пакет от 125 грама.

Сред месните продукти замразеното пилешко месо поскъпва с 3,16% до 3,75 евро за килограм, а яйцата (размер М) – с 1,1% до 0,23 евро за брой на едро.

При основните хранителни стоки се отчита повишение в цените на ориза (4,32% до 1,69 евро/кг), лещата (3,29% до 2,12 евро/кг), зрелия фасул (3,99% до 2,15 евро/кг) и захарта (0,55% до 0,91 евро/кг). Поевтиняване има при олиото (-1,66% до 1,78 евро/л) и брашното тип 500 (-1,27% до 0,78 евро/кг).

Данните показват смесена динамика на пазара, като понижението при зеленчуците частично се компенсира от поскъпването на други основни хранителни продукти.

Още от категорията..

Последни новини

