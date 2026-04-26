Крум Зарков се съмнява, че „Възраждане“ ще представлява левите избиратели

Лидерът на БСП Крум Зарков изрази съмнение, че „Възраждане“ може да представлява левите избиратели. Според него е нелогично дадена политическа сила да се стреми към тази роля едва след като вече е влязла в парламента, вместо да заяви подобни намерения още преди изборите.

За Общественото радио Зарков коментира амбициите на Костадин Костадинов и подчерта, че БСП разполага с дългогодишен опит, изградени структури и широка мрежа от представители — включително евродепутати, кметове и общински съветници. По думите му именно с тази основа партията ще продължи да се бори за доверието на хората с леви убеждения.

„Въпреки изборната загуба ние няма да униваме и няма повече какво да губим, освен нашите окови“, заяви лидерът на БСП, цитирайки Карл Маркс. Той прогнозира, че извън парламента левицата ще преодолее една инерция, която я е обзела по време на много дългия контакт с властта.