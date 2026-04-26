Денят по диагонал – 26 април 2026 г.

Служебното правителство оставя добро наследство и задава стандарт за прозрачно и отговорно управление. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров в отговор на въпрос за постигнатите резултати по ключови теми и очакванията към бъдещата редовна власт.

По думите на Гюров, най-обективната оценка за работата на кабинета идва от гражданите и международните наблюдатели. Той подчерта, че последните избори са получили висока външна оценка като едни от най-добре организираните и честни в новата история на страната.

„Подготвили сме много ясен пакет от мерки, които са придвижени към парламента, и още с формирането му трябва да бъдат приети – не само, за да се помогне на ПВУ, а защото това са изключително важни мерки за това България и системата на управление да заработи по начина, по който българите очакват,“ каза служебният премиер Андрей Гюров пред медиите.

„Продължаваме промяната“ свиква Националния си съвет, за да направи оценка на представянето на партията и на коалицията с „Демократична България“ на парламентарните избори, които се проведоха на 19 април.

Очаква се ръководният орган да формулира основните приоритети на „Продължаваме промяната“ за работа в бъдещото 52-ро Народно събрание, като се анализира както резултатът от вота, така и политическата ситуация след него.

В рамките на заседанието ще бъде обсъдено и предложението на „Да, България“ за подписване на коалиционно споразумение между партньорите в обединението „Продължаваме промяната-Демократична България“.

Лидерът на БСП Крум Зарков изрази съмнение, че „Възраждане“ може да представлява левите избиратели. Според него е нелогично дадена политическа сила да се стреми към тази роля едва след като вече е влязла в парламента, вместо да заяви подобни намерения още преди изборите.

За Общественото радио Зарков коментира амбициите на Костадин Костадинов и подчерта, че БСП разполага с дългогодишен опит, изградени структури и широка мрежа от представители — включително евродепутати, кметове и общински съветници. По думите му именно с тази основа партията ще продължи да се бори за доверието на хората с леви убеждения.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп са били спешно изведени от агенти на Сикрет Сървис по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом в събота вечер. Причината е била, че в залата са прозвучали четири изстрела, съобщава „Ройтерс“. При инцидента е пострадал служител от службите за сигурност.

По-късно е установено, че извършителят е 31-годишният учител от Калифорния Коул Томас Алън. Той е открил стрелба по време на събитието, което се е провеждало в балната зала на хотел „Хилтън“ във Вашингтон. Нападателят е бил въоръжен с пушка, пистолет и няколко ножа. Стрелбата е започнала във фоайето на хотела — същото място, където преди 45 години Джон Хинкли-младши прави опит да убие президента Роналд Рейгън.

Британският премиер Киър Стармър смята, че Лейбъристката партия, под негово ръководство, може да спечели следващите парламентарни избори.

„Да“, каза той в интервю за The Sunday Times, отговаряйки на въпрос на журналист дали е готов да поведе партията на изборите, насрочени за 2029 година. „Мисля, че можем да спечелим. Мисля, че това ще бъдат много важни общи избори. Вероятно ще бъдат Лейбъристи срещу партия Reform UK. Избори, в които определящият въпрос ще бъде какво означава да си британец, избори, в които патриотичните ценности на толерантност, благоприличие и „живей и остави другите да живеят“ ще бъдат подложени на атака по начин, който не сме виждали досега“, каза Стармър.