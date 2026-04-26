„Продължаваме промяната“ ще обсъди дали да подпише споразумение с „Да, България“

„Продължаваме промяната“ свиква Националния си съвет, за да направи оценка на представянето на партията и на коалицията с „Демократична България“ на парламентарните избори, които се проведоха на 19 април.

Очаква се ръководният орган да формулира основните приоритети на „Продължаваме промяната“ за работа в бъдещото 52-ро Народно събрание, като се анализира както резултатът от вота, така и политическата ситуация след него.

В рамките на заседанието ще бъде обсъдено и предложението на „Да, България“ за подписване на коалиционно споразумение между партньорите в обединението „Продължаваме промяната-Демократична България“.

Преди няколко дни от „Да, България“ поискаха от партньорите си от обединението „Продължаваме промяната“ и „Демократи за силна България“ да се ориентират към „съставяне на единен демократичен политически субект„. Причината е, че изборният резултат е „неудовлетворителен“, предизборната кампания е имала „разнопосочни послания, дефицити при подредбата на листите, липса на достатъчна координация и ясна обща стратегия“, като последното е следствие от липсата на коалиционно споразумение, което води до недостатъчна координация между отделните партии в обединението и затруднява следването на единна политическа стратегия.