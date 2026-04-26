Шефът на TotalEnergies предупреди за заплахата от недостиг на енергия във Франция

Патрик Пуяне, главен изпълнителен директор на френската компания TotalEnergies

Патрик Пуяне, главен изпълнителен директор на френската компания TotalEnergies, предупреди за заплахата от недостиг на енергия във Франция поради ситуацията около Иран и запушването на Ормузкия проток.

„Вече изчерпахме всичките си излишни резерви. Ако тази ситуация продължи още два или три месеца, ще навлезем в ера на недостиг на енергия, подобен на този, който някои азиатски страни вече страдат“, цитира Le Parisien думите му на международна политическа конференция на IFRI.

Според ръководителя на TotalEnergies, вече е необходимо да се „намерят заобиколни решения“.

Той смята, че инвестирането в нови тръбопроводи в Близкия изток си струва.

Пълното възобновяване на корабоплаването в Ормузкия проток е възможно само ако Западът деблокира задграничните активи на Иран, съобщи Ройтерс, позовавайки се на ирански служител.

