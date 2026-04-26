Розовото кафе – новият тренд

Ето, че сезонът на сакурата (японските вишни) е към своя край, но розовата вълна още витае във въздуха. Поради тази причина ви запознаваме с един от трендовете, които набират все повече и повече популярност – розовото кафе:

Цветът

Мнозина се чудят как така кафето може да бъде „розово”? А то може, като към него се добавят мляко (най-вече от кокос или бадем) и екстракт от червено цвекло. Именно последната съставка създава и оставя интересния цвят на кафеенета напитка, впечатляваща най-вече любителите на розовите нюанси и на визуалната красота. За някои хора това може би няма да бъде такава голяма енигма, тъй като червеното цвекло се използва от векове като естествен оцветител – особено за Великденските яйца.

Вкусът

Мнозина сигурно се питат, как може розовото кафе, при положение, че се оцветява с червено цвекло, да бъде вкусно? Различни баристи използват овкусители като сироп от ванилия, ягода, агаве или розова вода. По този начин не само се подобрява значително цветната палитра на напитката, но и нейния вкус. В интерес на истината, за нелюбителите на кофеина, розовото кафе може да бъде приготвено безкофеиново, с матча или с куркума.

Влиянието

Без съмнение социалните мрежи помогнаха многократно при популяризирането на вкусната розова иновация. Две такива платформи са Instagram и Pinterest където човек с лекота може да намери стотици нейни изображения и видеоклипове.

Рецептата

Въпреки наличието на най-различни рецепти, споделяме с вас една подобна рецепта, за да можете сами да си приготвите розово кафе, ако любимото ви кафене до вас не го предлагат все още:

Необходими са ви:

  • 2 чаени лъжици сироп от агаве
  • 1 чаена лъжица от пудра/прах от червено цвекло
  • 1 доза еспресо
  • 300 мл мляко
  • 150 мл бита сметана

Начин на приготвяне:

  1. Първо смесвате сиропа от агаве и пудрата от червено цвекло в чаша.
  2. Разбивате сместа и ѝ добавяте еспресото и млякото.
  3. Добавяте битата сметана (която преди това може да смесите също с червено цвекло, за да оцветите в розово).
  4. Накрая може да поднесете чашата с вкусна напитка с кубчета лед или да я доукрасите по ваш вкус.
Още от категорията..

Последни новини

