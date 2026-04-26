Стармър смята, че Лейбъристката партия под негово ръководство ще спечели изборите през 2029 г.

Британският премиер Киър Стармър смята, че Лейбъристката партия, под негово ръководство, може да спечели следващите парламентарни избори.

„Да“, каза той в интервю за The Sunday Times, отговаряйки на въпрос на журналист дали е готов да поведе партията на изборите, насрочени за 2029 година. „Мисля, че можем да спечелим. Мисля, че това ще бъдат много важни общи избори. Вероятно ще бъдат Лейбъристи срещу партия Reform UK. Избори, в които определящият въпрос ще бъде какво означава да си британец, избори, в които патриотичните ценности на толерантност, благоприличие и „живей и остави другите да живеят“ ще бъдат подложени на атака по начин, който не сме виждали досега“, каза Стармър.

Междувременно, почти всички големи вестници съобщават през последните дни, че дори

някои от поддръжниците на премиера не са сигурни дали той ще изкара мандата си

и въпросът вече не е дали ще подаде оставка, а кога.

Лидерите на основните опозиционни партии призовават премиера да подаде оставка заради обстоятелствата около назначаването на Питър Манделсън, който е бил приятел с осъдения педофил Джефри Епщайн, за посланик в Съединените щати. Те настояват премиерът да подаде оставка с мотива, че е подвел членовете на парламента.

През септември 2025 г. Стармър твърди, че назначението е било извършено в строго съответствие с всички процедури, но Оли Робинс, бившият ръководител на британската дипломатическа служба, който по-късно беше уволнен, разкри, че е бил подложен на натиск от кабинета на министър-председателя да одобри назначението бързо.