Крум Зарков остава начело на БСП

Крум Зарков издържа вота на доверие и остава начело на БСП. Той е получил 95 гласа „за“, един „против“ и един „въздържал се“, съобщиха от пресцентъра на партията.

Пленумът на БСП взе и следните решения:

Възлага на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП да разработи и предложи мерки за политическа и организационна реформа в БСП, които да бъдат представени на следващо заседание;

Възлага на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП да създаде група с широко участие на социалисти, представители на централните и местни партийни организации, на академичната общност и на гражданското общество за идентифициране и преодоляване на появилите се идеологически противоречия;

Общинските съвети на БСП да проведат заседания, на които да изготвят анализ на изминалата кампания за 52-рото Народно събрание, да направят актуализация на числения и качествения състав на своите организации и да предоставят информацията на Националния съвет на БСП.

Преди няколко дни срещу Зарков се обяви Борислав Гуцанов, който го призова да се оттегли незабавно и го обвини в еднолично управление и грешни решения, довели до провала на партията на вота, въпреки, че Зарков отскоро пое управлението на формацията.

Според предварителния анализ на БСП слабият резултат на изборите се дължи на наказателен вот срещу всички партии от предишното управление и на невъзможността да бъде мобилизиран левият електорат. Въпреки това ръководството смята, че социалистическата идея в България не е изчерпана.