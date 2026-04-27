За 20-ти път ще бъдат връчени наградите „Инвеститор на годината“

БАИ Инвеститор на годината 2026

Днес, 27 април, от 18:00 ч. в Hyatt Regency Sofia ще се проведе тържествената церемония по връчването на годишните награди „Инвеститор на годината 2025“, организирана от Българската агенция за инвестиции към Министерството на иновациите и растежа.

През 2026 г. инициативата отбелязва своето двадесето юбилейно издание, утвърждавайки се като най-престижното институционално отличие за инвестиции в България. Наградите отличават компании и инвестиционни проекти, които със своята дейност допринасят за икономическото развитие на страната, създаването на нови работни места, внедряването на иновации и устойчивия растеж на българската икономика.

В рамките на церемонията ще бъдат връчени пет статуетки „Златен бик“, дело на скулптора Сейфетин Шекеров – отличия, които символизират предприемаческия дух, устойчивия растеж и силата на инвестициите.

Статуетките ще бъдат връчени в следните категории:

  • Инвеститор на 2025 г. (комплексна оценка),
  • Инвестиция на зелено,
  • Инвестиция в разширяване на бизнеса,
  • Инвестиция в иновативен бизнес,
  • Инвестиция в човешки капитал.

Освен основните награди, Българската агенция за инвестиции ще връчи и специални почетни награди – плакети на БАИ, с които ще бъдат отличени компании и институции с изключителен принос към развитието на икономиката и инвестиционната среда в страната. Те ще бъдат връчени в следните категории:

  • Инвестиция с висок принос за регионалното развитие,
  • Успешен стартъп,
  • Община в България с най-много инвестиции,
  • Устойчив бизнес,
  • Инвестиция с нисък въглероден отпечатък,
  • Иновативен продукт.

Церемонията ще събере водещи представители на бизнеса, държавните институции, дипломатическия корпус, международни организации и партньори на Българската агенция за инвестиции, за да бъдат отличени най-значимите инвестиционни проекти, реализирани през изминалата година.

