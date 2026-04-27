Прави се опит за създаване на изкуствена драма между ПП и ДБ, смята Николай Денков

С „Демократична България“ имаме много общи инициативи, които сме движили, движим и ще продължим да движим. Виждам опит да се създаде драма без особено основание. Така зам.-председателят на „Продължаваме Промяната“ Николай Денков коментира в ефира на „Нова телевизия“ леко обтегнатите отношения в коалицията през последните дни.

Преди няколко дни съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев отбеляза, че е възможно обединение между „Да, България“, „Демократи за силна България“ и „Продължаваме промяната“, ако има съгласие от всички тях. И Божидар Божанов, който също е съпредседател на ДБ, коментира темата и уточни, че има поле за разговор с ПП и тяхната цел е да мислят за избирателите. Миналата седмица Националният съвет на „Да, България“ прие решение, с което възложи на партията да предложи на ДСБ и на „Продължаваме промяната“ проект на коалиционно споразумение, какъвто те все още нямат.

Очевидно е, че имаме едни и същи цели – казвали сме го многократно, отбеляза Николай Денков и допълни, че едновременно с това е очевидно и че имат различия в начина, по който да ги постигнат.

Пред нас се поставят две крайни алтернативи. Едната е да се обединим в една партия – нещо, което чух като предложение, особено от „Да, България“, а другата – че ще се разделим и няма да си говорим.



По думите му единен политически субект означава една партия, макар че това не било казано директно. „Ние сме много далеч от това да бъдем една партия и те го знаят много добре„, подчерта Денков. Той допълни, че самият факт, че се предлага идея за единен субект в дясното политическо пространство, показва различия. Причината – от ПП винаги са казвали, че са центристка партия и искат да бъдат национална партия, категоричен бе Денков.

Зам.-председателят на „Продължаваме Промяната“ обясни, че предложението да се превърнат в дясна партия не е удачно според тях.

„Това би означавало да се затворим в рамките, в които дясната демократична общност често е била ограничавана през годините – основно до 6-7% подкрепа, концентрирана в центровете на големите градове„, обясни Николай Денков.

Денков беше категоричен, че това, което искат от ПП, е да се развият и да дадат възможност на коалиционните си партньори да участват в този процес, така че да покрият цялата държава с центристки политики.

„Те имат ясна представа как искат да се развиват, а ние имаме своя визия за нашето развитие. Тук не говорим за развод. Говорим за това, че можем да работим заедно, но всеки да развива своите силни страни. Това е начинът да разгърнем спектъра от хора, към които се обръщаме – хора, които искаме да убедим, че можем да управляваме, без да се опитваме да бъдем еднакви, защото не сме„, добави Денков.

Попитан дали има вероятност ПП и ДБ да сформират две различни парламентарни групи, Денков отговори, че това ще бъде решение на народните представители, когато се съберат. Според него, ако са две групи, може да има и предимства.

„Ако бяхме втора политическа сила, със сигурност щеше да натежи аргументът да бъдем заедно, защото това дава възможност за втори мандат. Но не успяхме и този фактор отпадна от дискусията„, призна още Денков.