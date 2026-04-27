За работещ, живеещ сам, са необходими 818 евро, отчетоха от КНСБ

За един работещ, живеещ сам, са нужни 818 евро. Необходимият месечен доход за тричленно семейство (двама възрастни и едно дете до 14 г.) необходимият бюджет е 1473 евро. Това се вижда от данните на КНСБ – Конфедерацията на независимите синдикати в България за първото тримесечие на 2026 г., които бяха представени на пресконференция. При сравнение с миналото тримесечие в края на 2025 г. се вижда, че необходимият доход за издръжка нараства с 2.3% на тримесечна база и 5.2% на годишна база.

За една година 73 евро повече са нужни за тричленно семейство, а за сам работещ – 40 евро повече, отбеляза президентът на КНСБ Пламен Димитров, цитиран от БТА.

По отношение на цените от КНСБ регистрират, че тези на хранителните стоки продължават да растат – с 6.2 процента. По данните на синдиката 329 евро са нужни на един работещ за храна и обществено хранене. По-сериозен ръст на тримесечна база има при зеленчуците, плодовете, хляба, месото и яйцата. При кафето също има повишение.

От КНСБ отчитат и че 58.3% от наетите лица се осигуряват на по-нисък доход от заплатата за издръжка. В същото време като позитивна тенденция синдикалистите отбелязват, че общият брой на хората в тази група намалява на годишна база. Според тях това се дължи на общото повишение на доходите през последните 12 месеца.