РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Alphabet Inc. налива 40 млрд. долара в Anthropic и влиза в AI надпреварата с пълна сила

Компанията майка на Google – Alphabet Inc. направи ход, който раздвижи цялата индустрия за изкуствен интелект. Става дума за Anthropic. В момента тя е в центъра на огромен интерес и инвестиции, каквито рядко се виждат в AI сектора.

Инвеститори оценяват Anthropic на 800 млрд. долара, компанията не бърза със сделка

Какво прави Google
Alphabet инвестира веднага 10 милиарда долара в Anthropic. Освен това обещава още 30 милиарда, но само ако компанията постигне определени резултати. Оценката на Anthropic е 350 милиарда долара – същата като при последното ѝ финансиране през февруари.

Това е изгодно за Google, защото междувременно интересът към компанията е скочил и някои инвеститори вече са готови да я оценят на 800 милиарда долара или повече. С други думи, Google влиза на по-ниска цена. Това не е и първата им инвестиция – още от 2023 г. те влагат пари в Anthropic и вече имат сериозен дял.

Alphabet изпревари Apple по пазарна стойност и застава на второ място в света, след Nvidia

Не става дума само за пари
Освен финансиране, Google ще помогне на Anthropic и с нещо още по-важно – изчислителна мощ. Това означава повече и по-мощни чипове и инфраструктура, които са нужни за разработката на модерни AI модели.

Anthropic вече има договор с Google и Broadcom за огромно количество TPU чипове, които ще започнат да се използват от 2027 година. Този ресурс е ключов, защото съвременният изкуствен интелект изисква изключително много изчисления.

Anthropic инвестира над 100 млрд. долара за AI чипове и мощност от Amazon

Борба за ресурси
В момента най-голямото предимство в AI не са само добрите идеи, а достъпът до мощни компютри, чипове и електричество. Затова Anthropic се опитва да си осигури такива ресурси от различни места.

Компанията вече е сключила сделка с CoreWeave за центрове за данни и планира да инвестира до 100 милиарда долара, за да получи още капацитет от Amazon.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.