Alphabet Inc. налива 40 млрд. долара в Anthropic и влиза в AI надпреварата с пълна сила

Компанията майка на Google – Alphabet Inc. направи ход, който раздвижи цялата индустрия за изкуствен интелект. Става дума за Anthropic. В момента тя е в центъра на огромен интерес и инвестиции, каквито рядко се виждат в AI сектора.

Какво прави Google

Alphabet инвестира веднага 10 милиарда долара в Anthropic. Освен това обещава още 30 милиарда, но само ако компанията постигне определени резултати. Оценката на Anthropic е 350 милиарда долара – същата като при последното ѝ финансиране през февруари.

Това е изгодно за Google, защото междувременно интересът към компанията е скочил и някои инвеститори вече са готови да я оценят на 800 милиарда долара или повече. С други думи, Google влиза на по-ниска цена. Това не е и първата им инвестиция – още от 2023 г. те влагат пари в Anthropic и вече имат сериозен дял.

Не става дума само за пари

Освен финансиране, Google ще помогне на Anthropic и с нещо още по-важно – изчислителна мощ. Това означава повече и по-мощни чипове и инфраструктура, които са нужни за разработката на модерни AI модели.

Anthropic вече има договор с Google и Broadcom за огромно количество TPU чипове, които ще започнат да се използват от 2027 година. Този ресурс е ключов, защото съвременният изкуствен интелект изисква изключително много изчисления.

Борба за ресурси

В момента най-голямото предимство в AI не са само добрите идеи, а достъпът до мощни компютри, чипове и електричество. Затова Anthropic се опитва да си осигури такива ресурси от различни места.

Компанията вече е сключила сделка с CoreWeave за центрове за данни и планира да инвестира до 100 милиарда долара, за да получи още капацитет от Amazon.