МВР пуска ново поколение лични документи

От днес, 27 април в България започва централизирана персонализация и издаване на ново поколение лични документи, съобщиха от МВР.

Нови документи за самоличност от по-високо поколение, включващи биометрични данни. Личните карти са с чип, а сред промените е въвеждането на нови срокове за валидност на издаваните паспорти. Освен досегашния 5-годишен срок, вече ще се издават и паспорти с 10-годишна валидност.

За лицата до 18-годишна възраст паспортите остават с 5-годишен срок. Пълнолетните граждани обаче ще могат да избират дали документът им да бъде със срок от 5 или 10 години.

Новите такси за издаване на български лични документи са публикувани в Тарифа №4 за държавните такси.

От МВР уточняват, че експресните услуги за издаване на лична карта и/или паспорт ще се заявяват в областните дирекции на МВР в София, а готовите документи ще се получават на определени административни гишета в столицата.

Както е известно, миналата седмица от МВР информираха за новооткрит Център за административно обслужване на дирекция „Български документи за самоличност“ – МВР в ж.к. „Младост“ 4, бул. „Александър Малинов“ № 82. В тази връзка звената на отдел „Български документи за самоличност“ – СДВР към Седмо и Осмо столични районни управления от 27 април няма да приемат заявления за издаване на документи за самоличност.

От тази дата заявленията за издаване на документи за самоличност ще се подават в новооткрития Център за административно обслужване на дирекция „Български документи за самоличност“ – МВР, всеки делничен ден от 8.30 до 17.30 часа.

В новия център се приемат следните заявления: