Асен Христов е освободен от Надзорния съвет на „Еврохолд България“

Асен Милков Христов е освободен от длъжността му член на Надзорния съвет на „Еврохолд България” АД. Решението е гласувано от извънредното общо събрание на акционерите на компанията.

На това заседание в София са присъствали акционери с общо 137 055 194 акции или 100% от регистрирания капитал на холдинга.

Милен Асенов Христов е избран за нов член на Надзорния съвет на „Еврохолд България”.

За него са гласували всички присъствали акционери.

Общото събрание определи месечното възнаграждение на новоизбрания член на надзора в брутен размер от 623.73 евро. Гаранцията за управлението на Милен Асенов Христов ще е в размер на трикратния брутен размер на месечното му възнаграждение. Общото събрание на акционерите овласти заместник – председателя на Надзорния съвет на „Еврохолд България” да сключи договор, с който се уреждат отношенията между дружеството и новоизбрания член на Надзорния съвет.

Останалите членове в надзора са Димитър Димитров – заместник-председател, Ивайло Ангарски – независим член, Ради Георгиев, Кустаа Лаури Айма – независим член, г-жа Луис Габриел Роман.

„Еврохолд България“ е водеща независима бизнес група в Централна и Югоизточна Европа

с лидерски позиции в енергийния и застрахователния бизнес. Основна дейност е свързана със създаване, придобиване и управление на участия и финансиране на свързани предприятия.

Холдингът е собственик на голяма енергийна група в България – „Електрохолд“, както и на „Евроинс Иншурънс Груп“.

В последните дванадесет месеца книжата на компанията поскъпват и в момента сделки на „Българска фондова борса“ се сключват при цена от 1.08 евро на един брой. Това оценява компанията на над 281 млн. евро пазарна капитализация.