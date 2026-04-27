Meta ще използва космическа соларна енергия за центровете си за данни

Meta ще използва космическа соларна енергия за центровете си за данни

Meta Platforms прави решителна стъпка към бъдещето на енергетиката, като обединява усилия с Overview Energy в амбициозен проект за добив на слънчева енергия от космоса. Целта е да се осигури надеждно, непрекъснато електрозахранване за бързо разрастващата се мрежа от центрове за данни на компанията – ключови за развитието на изкуствен интелект.

Идеята зад партньорството е едновременно футуристична и практична: вместо да разчитат само на слънчеви панели на Земята, които не работят през нощта, Overview разработва сателити, които събират слънчева енергия директно в космоса. Тази енергия се преобразува в инфрачервена светлина и се „изпраща“ към соларни паркове на Земята, които я превръщат обратно в електричество – денонощно.

Технологията има потенциал да реши един от най-големите проблеми на възобновяемата енергия: прекъсваемостта. Вместо да се разчита на батерии или допълнителни източници през нощта, космическата енергия може да поддържа постоянен поток електричество. Освен това използването на широк инфрачервен лъч прави системата по-безопасна и по-лесна за внедряване в сравнение с алтернативи като лазери или микровълни.

Според договореното, Meta ще получи ранен достъп до 1 гигават енергия от бъдещата система на Overview – значителен ресурс на фона на огромното потребление на компанията, което вече достига десетки хиляди гигаватчаса годишно. Плановете са първите тестове в орбита да започнат през 2028 г., а реалната доставка на енергия около 2030 г., когато може да бъде изградена мрежа от около 1000 сателита в геосинхронна орбита.

Тази инициатива е част от по-широката стратегия на Meta да осигури устойчиви енергийни източници за своите операции. Компанията вече инвестира в мащабни соларни паркове и си партнира с енергийни и ядрени компании като Vistra, Oklo и TerraPower.

На фона на нарастващото търсене на изчислителна мощ за AI и натиска върху електроенергийните мрежи, подобни иновации може да се окажат ключови. Ако технологията се реализира успешно в голям мащаб, тя не само ще увеличи ефективността на соларната енергия, но и ще намали зависимостта от изкопаеми горива.

С този ход Meta не просто търси енергия, а инвестира в нов начин тя да бъде произвеждана и доставяна, с потенциал да промени глобалния енергиен пазар.

Четете още: Meta и Microsoft режат персонал и залагат на мащабни инвестиции в AI

