Meta ще използва космическа соларна енергия за центровете си за данни

Meta Platforms прави решителна стъпка към бъдещето на енергетиката, като обединява усилия с Overview Energy в амбициозен проект за добив на слънчева енергия от космоса. Целта е да се осигури надеждно, непрекъснато електрозахранване за бързо разрастващата се мрежа от центрове за данни на компанията – ключови за развитието на изкуствен интелект.

Идеята зад партньорството е едновременно футуристична и практична: вместо да разчитат само на слънчеви панели на Земята, които не работят през нощта, Overview разработва сателити, които събират слънчева енергия директно в космоса. Тази енергия се преобразува в инфрачервена светлина и се „изпраща“ към соларни паркове на Земята, които я превръщат обратно в електричество – денонощно.

Технологията има потенциал да реши един от най-големите проблеми на възобновяемата енергия: прекъсваемостта. Вместо да се разчита на батерии или допълнителни източници през нощта, космическата енергия може да поддържа постоянен поток електричество. Освен това използването на широк инфрачервен лъч прави системата по-безопасна и по-лесна за внедряване в сравнение с алтернативи като лазери или микровълни.

Според договореното, Meta ще получи ранен достъп до 1 гигават енергия от бъдещата система на Overview – значителен ресурс на фона на огромното потребление на компанията, което вече достига десетки хиляди гигаватчаса годишно. Плановете са първите тестове в орбита да започнат през 2028 г., а реалната доставка на енергия около 2030 г., когато може да бъде изградена мрежа от около 1000 сателита в геосинхронна орбита.

Тази инициатива е част от по-широката стратегия на Meta да осигури устойчиви енергийни източници за своите операции. Компанията вече инвестира в мащабни соларни паркове и си партнира с енергийни и ядрени компании като Vistra, Oklo и TerraPower.

На фона на нарастващото търсене на изчислителна мощ за AI и натиска върху електроенергийните мрежи, подобни иновации може да се окажат ключови. Ако технологията се реализира успешно в голям мащаб, тя не само ще увеличи ефективността на соларната енергия, но и ще намали зависимостта от изкопаеми горива.

С този ход Meta не просто търси енергия, а инвестира в нов начин тя да бъде произвеждана и доставяна, с потенциал да промени глобалния енергиен пазар.

Четете още: Meta и Microsoft режат персонал и залагат на мащабни инвестиции в AI