Близки на 77-годишен мъж го погребали тайно в двор на къща

Окръжната прокуратура във Велико Търново разследва смъртта на 77-годишен мъж в града, след като тялото му е било открито погребано в двор на къща.

В хода на досъдебното производство е установено, че мъжът е открит погребан в двора на къща в централната част на града без близките му да са съобщили за смъртта му и тя да е документирана по надлежния ред. Той е бил онкологично болен и дълго време не е бил виждан от съседите си.

При извършения от разследващите оглед, с участие на съдебен лекар и последвалата аутопсия, по трупа не са констатирани данни за оказано насилие. Назначени са няколко експертизи за изясняване на всички обстоятелства около здравословното състояние и смъртта на лицето. Разпитват се свидетели, приобщават се документи, за да се изяснят всички постъпки на живелите в едно домакинство с него.

Действията по разследването продължават под наблюдението на ОП-Велико Търново.