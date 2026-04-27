България със 17 кандидати за избор на съдии в Общия съд на ЕС

Общо 17 са българските кандидати за участие в националната процедура за избор на двама съдии в Общия съд на Европейския съюз, съобщават от правосъдното министерство. Срокът за заявяване на участие изтече на 24 април. Пълният списък с имената на кандидатите е публикуван в специалната секция „Процедура за подбор на кандидати за съдия от България в Общия съд на ЕС“ на интернет страницата на министерството.

Сред кандидатите има адвокати, съдии и преподаватели по право. Част от тях са служители и в европейски институции – Европейската комисия и Европейския парламент, има и правни помощници в Съда на ЕС.

Предстои сформирането на комисия по избора до 30 април, в която ще влязат професионалисти в областта на правото на Съюза и познания по френски език, предложени от юридическите факултети в страната, председателите на върховните съдилища и Висшия адвокатски съвет. В състава ѝ задължително ще има двама действащи съдии и учен с хабилитация в областта на правото на ЕС.

Следващите етапи от процедурата са преценка за допустимост на кандидатите, публично събеседване с допуснатите, оценяване, класиране и обявяване на определените от комисията кандидати. Те ще бъдат предложени на Министерския съвет за одобрение, което ще стане от редовно правителство.

Общият съд, който се състои от 54 съдии – по двама от държава-членка, разглежда всички дела, по които частни лица, дружества или организации оспорват актове или решения на органи на ЕС, както и жалби на държави членки срещу Европейската комисия. Общият съд се произнася и по преюдициални запитвания, свързани с ДДС, мита, акцизи, обезщетение на пътниците и други.