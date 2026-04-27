Илон Мъск подготвя старта на X Money – комбинация от чат, плащания и банкиране

Илон Мъск се готви да пусне нова услуга в X, наречена X Money. Това е система за плащания и банкови услуги, която е част от идеята му да превърне платформата в „приложение за всичко“ – място, където хората не само общуват, но и плащат, пазаруват и управляват финансите си.

Според информацията, тестовете вече се провеждат и публичният старт може да е скоро. Ако услугата се развие успешно, тя може да донесе нови приходи на X и да промени начина, по който хората използват социалните мрежи.

Планираните функции включват: безплатни преводи между потребители, дебитна карта Visa, кешбек при покупки и доходност върху спестяванията.

Обсъжда се и възможност AI асистент от xAI да помага на потребителите да следят разходите си. Идеята на Мъск е X да стане нещо като китайското приложение WeChat на Tencent, което съчетава чат, плащания и услуги в едно.

Въпреки амбициозния план има пречки. X още няма всички необходими лицензи за финансови услуги в САЩ, а регулаторите поставят въпроси за сигурността и защитата на потребителите.

Експерти смятат, че само преводи между хора няма да са достатъчни, за да се наложи услугата. Истинският успех би бил, ако X се превърне в основна финансова платформа – с депозити, кредити и онлайн търговия.

Все пак има и скептицизъм, защото Мъск вече е закъснявал с подобни проекти. Но ако X Money успее, това може да е един от най-големите опити в САЩ да се обединят социална мрежа и финансови услуги в едно приложение.

