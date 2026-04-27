Компании ще получават финансиране при листване на „Българска фондова борса“

Програма за близо 1 милион евро ще предоставя възможност на бизнеса да набира финансиране през капиталовия пазар. „Българска фондова борса“ (БФБ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) започват съвместен проект за подобряване на достъпа до финансиране на бизнеса чрез капиталовия пазар, съобщиха от борсовия оператор.

Проектът ще покрива 100% от направените разходи от страна на компаниите за подготовка и листване. Средствата са предвидени да подпомогнат около 20 компании, които ще могат да кандидатстват в рамките на три години.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия предстои да обяви сроковете и насоките за кандидатстване. Подаването на документите предстои да бъде достъпни през сайта на ИАНМСП.

Програмата е насочена към компании, които планират да наберат финансиране и да се търгуват на регулирания пазар на БФБ,

на Пазара за растеж BEAM, както и на платформата за колективно финансиране SpaceCrowd.

Фирмите, които обмислят да наберат финансиране чрез БФБ, ще могат да се възползват от покриване на разходите за консултантски, юридически и счетоводни услуги, през цялостна подготовка на първично публично предлагане – изготвяне на проспект и маркетинг кампания към инвеститори, до заплащане на такси към БФБ, Комисията за финансов надзор и Централния депозитар.

„С тази инициатива предоставяме

реална услуга за бизнеса и ясен стимул за малките и средните компании да направят следващата крачка в своето развитие –

да станат част от капиталовия пазар. Листването на борсата не е само форма на финансиране, а път към по-голяма прозрачност, доверие и по-висока стойност на бизнеса. Заедно с ИАНМСП постигнахме важна стъпка за развитието на капиталовия пазар в момент, в който се усеща спад в активността на нови емитенти и IPO сделки. Именно затова подобни стимули и облекчаване на разходите, наред с подкрепата на дружеството IPO Растеж, което също ще подкрепя нови компании на борсата, могат да се превърнат в двигател за по-силен интерес към капиталовия пазар и за появата на ново поколение публични дружества“, заяви доц. д-р Моравенов, изпълнителен директор на „БФБ-София“.

По време на церемонията по стартиране на програмата, изпълнителният директор на ИАНМСП Бойко Таков отбеляза, че усилията им с партньорите са дали резултат и стартират проекта в подкрепа на българските фирми, които обхващат

три направления – краудфъндинг платформата за стартъпи, пазара за растеж BEAM и регулирания пазар.

На събитието присъстваше и Илияна Илиева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

Проект „Улесняване на достъпа на МСП до капиталово финансиране на МСП с цел подкрепа на тяхното устойчиво развитие и конкурентоспособност чрез подпомагане на дейността на ИАНСМП“, финансиран по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.