Българската агенция за инвестиции получи почетния знак на президента на Република България за 30-тата годишнина от основаването на организацията.

Това стана по време на церемонията „Инвеститор на годината“.



Държавният глава Илияна Йотова връчи наградата с благодарност към агенцията и призова инвеститорите:

„България беше една от шестте държави в рамките на Европейския съюз, на която Европейската комисия довери изграждането на бъдещата гигафабрика. Дайте да я направим, дайте да направим и цялата прилежаща инфраструктура и знаят, че в това отношение мнозина от вас ще се включат. Ще бъдем наистина регионален лидер тук, в тази част на Европа“.

Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Ангел Иванов изтъкна ролята на България като конкурентна инвестиционна дестинация, качеството на инвестиционните проекти и високата добавена стойност за икономиката през последните десетилетия.

Иванов посочи сред предимствата на страната ни стабилната бизнес среда, данъчната система и качеството на човешкия капитал и отчете ръст на инвестициите от началото на 2026 година:

„Въпреки сложната международна обстановка, България продължава да отчита ръст на инвестициите. Само за първите два месеца на тази година размерът на преките чуждестранни инвестиции достигна над 800 милиона евро. Това представлява значително увеличение спрямо същия период на миналата година – почти двойно. Приоритетните отрасли са преработвателната промишленост, информационните технологии, научно-следователската и развойната дейност, образованието“, каза той.

Община Стара Загора получи наградата за община с най-много инвестиции през 2025 година. В общината са инвестирани близо 600 млн. лева., с 800 нови работни места от 16 инвеститора в областта автомобилната индустрия, информационните технологии, здравеопазването, логистиката. Отличието получи кметът на града Живко Тодоров.