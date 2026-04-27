Енергийният одит е първата стъпка за ефективно обновяване на сградите, обяви министър Трайков

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков обяви по време на Националната среща на консултантите по енергийна ефективност в България, че добрият енергиен одит е първата стъпка за ефективно обновяване на сградите и за по-ниски сметки за домакинствата.

„От работа на енергийните одитори започва всичко – инвестициите, спестяванията и ефектът за хората“, отбеляза Трайков по време на форума, организиран от Камарата на енергийните одитори и Асоциацията на българските градове и региони.

„Всичко опира до качество – на оценката, на изпълнението и на резултата“, подчерта министър Трайков, говорейки за значението на професионалната общност за реалната модернизация на сградния фонд като съществена стъпка по пътя на България към декарбонизация и устойчиво развитие.

Той уточни, че енергийната ефективност, освен техническа тема, е политика с пряко отражение върху ежедневието на хората. Причината – тя влияе върху сметките, върху комфорта в домовете и върху сигурността.

Енергийният министър обърна внимание и че ролята на енергийните одитори ще става още по-важна на фона на амбициозната европейска цел сградният фонд да достигне нулеви емисии до 2050 година.

Министърът отчете и поредица от конкретни стъпки през последните месеци в полето на енергийната ефективност – в края на март са подписани стотици допълнителни споразумения по Националния план за възстановяване и устойчивост, включително над 20 с общини за енергийно ефективно улично осветление.

В изпълнение са 139 проекта на стойност над 81 млн. евро, които ще доведат до намаление на енергийното потребление с около 120 000 MWh годишно.

Осезаем е напредъкът по темата за енергийната бедност – вече има нормативна рамка и механизъм за целенасочена подкрепа, гарантиращ достигането на помощта до реално нуждаещите се. В допълнение Министерството на енергетиката, съвместно с Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Министерството на регионалното развитие, е във финален етап на подготовка на законодателни промени за въвеждане на европейските директиви за енергийната ефективност и енергийните характеристики на сградите.